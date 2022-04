PSPV al PP: "No pot suportar que la Comunitat siga l'única amb un pla econòmic davant la crisi d'Ucraïna"

"L'últim que necessiten els valencians i valencianes és una oposició ancorada en la crítica sense sentit que no presenta cap proposta que siga viable", ha assenyalat Muñoz, després de les declaracions de Rubén Ibáñez i Miguel Barrachina, als qui ha recordat que "el Pla Reactiva és el més important presentat per una autonomia, i donarà resposta a les noves necessitats dels sectors econòmics, al mateix temps que serà una palanca per a la recuperació".

En aquest sentit, el dirigent socialista ha lamentat que "la recepta del nou PP siga la mateixa que la del vell PP: retòrcer les dades i proposar baixades d'impostos massives amb les quals únicament eixirien beneficiades les rendes més altes".

"Enfront d'una oposició totalment desnortada, el full de ruta del Consell de Ximo Puig passa per donar resposta a tots els sectors econòmics i socials afectats per les conseqüències de la invasió d'Ucraïna, i per a açò, es repartiran 944 milions d'euros en accions clau per a garantir el seu futur, com són la baixada de taxes, el suport financer o l'eficiència energètica", ha subratllat.

Muñoz ha reivindicat que els socialistes estan "en les solucions reals, no en les ocurrències", i ha assegurat que "a diferència de les crisis gestionades pels governs del PP, hem demostrat que una altra resposta és possible, ho vam fer amb el COVID-19 i ho tornem a fer ara donant ajudes als qui més les necessiten, que no són uns altres que les empreses, els autònoms i les famílies".

"El Pla Reactiva és la inversió més important realitzada en la nostra autonomia i un assoliment del que tots, inclosos els dirigents de l'oposició, haurien de sentir-se orgullosos", ha defès.