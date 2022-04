El Botànic rebutja una PNL de Cs per a evitar incendis en residències i li acusa d'utilitzar la tragèdia de Montcada

En la comissió de Política Social de les Corts, Cs ha plantejat una sèrie de mesures per a evitar incendis com el de la residència de Montcada, on el gener passat van morir set persones, com un pla d'inversions per a modificacions i obres, zones segures en cada planta, àrees especials d'evacuació o ignifugar mobiliari, cortines o butaques.

Per part del Botànic, la socialista Laura Soler ha descartat que la PNL siga necessària perquè "la Generalitat està preocupada i ocupada en el benestar dels residents" i té en marxa el Pla Convivint que "fa molt recalcament en la seguretat". "Farem tot el que estiga en la nostra mà perquè no es torne a repetir", ha subratllat sobre el succés de Montcada.

Carles Esteve (Compromís), després de recordar als familiars de les víctimes perquè va ser "una tragèdia que no podem oblidar", ha recordat a Cs que la normativa que demanen canviar és estatal, data de 2006 i es compleix a la Comunitat. A més, ha garantit que totes les residències compleixen la normativa anti-incendi i s'ha preguntat si "l'única necessitat dels majors són cadires ignífugues".

I d'UP, la diputada Irene Gómez ha assegurat que les residències valencianes s'adapten a la normativa vigent seguint el criteri dels experts, a més d'assenyalar a Cs que "és fonamental tindre la suficient voluntat política i apostar decididament pels servicis públics".

Entre l'oposició, la diputada del PP Elena Bastidas ha mostrat el seu suport a la PNL, encara que ha dubtat que el plantejament siga l'adequat, perquè veu necessari "saber què ha passat" en l'incendi de Montcada i evitar que es puga repetir. Dit açò, ha tornat a acusar la vicepresidenta i consellera de Política Social, Mónica Oltra (Compromís), de no construir "ni una nova residència" des de 2015.

Miriam Turiel (Vox) ha coincidit que "el cas Montcada va fer saltar totes les alarmes" i ha advocat per que les mesures que demana Cs s'estenguen a centres concertats i privats, a més d'advertir que farien falta més de 22.000 places de residències per a cobrir el dèficit a la Comunitat.

En la seua rèplica, la diputada de Cs María Quiles ha recalcat al Botànic que no busquen utilitzar l'incendi de Montcada, ja que ha recordat que membres del seu partit van estar "allí amb la consellera" l'endemà de l'accident. "No sé si vostés li trauen rèdit polític, ja li dic que nosaltres no", ha llançat.

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL EN EDIFICIS PÚBLICS

D'altra banda, la comissió ha aprovat per unanimitat una iniciativa d'UP per a instar el Consell a garantir l'accessibilitat universal en els edificis públics valencians, eradicant tota forma de discriminació per barreres arquitectòniques, urbanístiques, de comunicació i socials.

Aquesta PNL planteja informes públics d'accessibilitat en el parc públic d'habitatges, en centres educatius i sociosanitaris i en els edificis públics. Els objectius són promoure l'autonomia personal, fomentar una comunicació accessible i garantir una vida independent, que entronquen amb l'avantprojecte de Llei valenciana d'Accessibilitat Universal i Inclusiva.