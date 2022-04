Martínez lamenta que alguns s'alegren per l'anul·lació de la ZAL:"És un projecte sostenible que preveu 1.500 ocupacions"

Martínez, després d'assistir a la presa de possessió del president de l'Autoritat Portuària d'Alacant, Julián López, s'ha referit així a la decisió de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV, que ha estimat el recurs de l'associació de veïns de la Punta La Unificadora i ha anul·lat la resolució de la Conselleria de Vertebració del Territori de 2018 que disposava aprovar definitivament el pla especial de la ZAL.

Sobre aquest tema, ha comentat que "sincerament" li produeix "tristesa" la "tremenda alegria" d'alguns per aquesta sentència, "després de traure pit per l'arribada de la gigafactoria Volkswagen", quan la ZAL és "un projecte que és molt bonic per a la ciutat, respectuós amb el Medi ambient ja que tindrà sostres d'energies renovables, i que generarà 1.500 llocs de treball amb contractacions a persones del barri de Natzaret".

No obstant açò, ha confiat a trobar una solució. "El que em sap greu és que hi haja gent que s'alegre i aplaudisca d'aquestes coses", ha retret i a ells els ha recordat que "37.000 emigrants valencians que van haver d'eixir l'any passat fora d'Espanya per a buscar treball".