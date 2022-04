La Diputación destinará 144 millones para inversiones en municipios y mancomunidades en 2022 y 2023

Se trata de la "mayor inversión de la historia" de la institución provincial, junto con el plan de inversiones para 2020 y 2021, según ha concretado el vicepresidente de la Diputación y diputado de Cooperación Municipal y Cohesión Territorial, Carlos Fernández Bielsa, en la presentación del plan ante los alcaldes, en el que ha estado acompañado por el presidente de la institución, Toni Gaspar.

El nuevo plan bianual de inversiones, bajo el lema 'Un pla molt de poble', supone, en palabras de Bielsa, "un compromiso con el municipalismo de verdad, que transforma y hace avanzar a los pueblos y las ciudades" y "un intento por mejorar la provincia y recuperar económicamente al territorio".

Las corporaciones locales decidirán los proyectos a los que destinar estas inversiones para "adaptarlas a las necesidades, prioridades y urgencias de cada municipio", ha resaltado Bielsa, al tiempo que ha anunciado que, por primera vez, la validación de estos proyectos se realizará a través de los técnicos de los ayuntamientos, "sin necesidad de un estudio minucioso" por parte de la institución provincial.

Del mismo modo que en el plan 2020-2021, se adjudicarán 14 millones de euros a proyectos que tengan en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En concreto, estos fondos se destinarán a iniciativas para "mejorar el acceso a los recursos básicos, la igualdad, el cuidado medioambiental o las energías verdes, entre otros", ha señalado el vicepresidente.

Bielsa ha subrayado que "es el momento de iniciar otro ciclo con la lección bien aprendida, con la experiencia acumulada del plan anterior y con las propuestas trasladadas por los ayuntamientos durante estos meses, para intentar mejorar el plan de 2020 y 2021". "Fue un buen plan, pero este será mejor", ha asegurado.

DIGITALIZACIÓN, IGUALDAD Y SOSTENIBILIDAD

El diputado de Cooperación Municipal ha indicado que el nuevo plan es "un plan de valores" y se basa en "los tres pilares de gestión pública de la Diputación": digitalización, igualdad y sostenibilidad. "Tenemos que ser más eficientes porque la pandemia ha sido el acicate para poner la tecnología en el primer plano de la acción política", ha expresado y ha destacado que el nuevo plan "pretende avanzar en la creación de 'smart cities', así como demostrar que las tecnologías verdes y la innovación son necesarias para avanzar de la mano con los municipios y que exista futuro".

En materia de igualdad, el plan de inversiones 2022-2023 destinará 6,3 millones de euros a los planes de igualdad municipales. "Queremos conseguir, como con el anterior plan, que la provincia de Valencia sea la única de España en la que el 85% de los municipios tienen un plan de igualdad del Ayuntamiento y de la Diputación", ha expresado.

Entre las inversiones en sostenibilidad, Bielsa se ha referido a los 3,78 millones de euros para los planes urbanos de movilidad sostenible, los 2,52 millones adjudicados a la creación de zonas verdes y los 1,58 millones que se invertirán en la conservación de parajes naturales de la provincia.

REDUCIR LA BUROCRACIA

Por su parte, Toni Gaspar ha asegurado que el plan bianual "intentará reducir la burocracia". "Este plan cambia un poco eso y en vuestros ayuntamientos no escucharéis que no se ejecutan las inversiones", ha agregado, a la vez que ha reconocido que "seguramente haya más aspectos por mejorar".

Por este motivo, ha señalado que el próximo plan "se quiere hacer de cuatro años para que sea de legislatura y mejore todas esas cosas". "Nuestro trabajo ya está hecho: hemos transformado todo lo que teníamos que transformar", ha manifestado.

"Han sido cuatro años intensos en los que teníamos un trabajo: transformar la Diputación en lo que los alcaldes decíais que había que transformarla, para que fuera de los ayuntamientos. Por eso, estas subvenciones son para crear pueblos más sostenibles, transversales y que, de verdad, crean en la igualdad, y, sobre todo, para aquellos que están en zonas de despoblación y que necesitan más ayuda", ha defendido.

ADJUDICACIÓN DE LAS INVERSIONES

La propuesta de Plan de Inversiones de la Diputación consta de una parte fija, prorrateada de forma equitativa entre los 264 ayuntamientos y entidades locales menores, que supone alrededor de un 35% de los 140 millones de euros destinados a municipios. Además, otro 30% de la ayuda se concede en función de la población y el 10% según la superficie. Otra de las novedades es que los consistorios podrán destinar hasta un 1,25% de la cantidad que reciban a la elaboración de un plan antifraude, de carácter voluntario.

Por comarcas, l'Horta recibirá cerca de 32 millones de euros, de los que 15.382.031 euros se invertirán en municipios de l'Horta Nord y 16.571.932 euros en l'Horta Sud. Para los municipios de La Safor hay asignados 14.249.238 euros, mientras que la Vall d'Albaida recibirá en su conjunto una cantidad similar con 14.347.374 euros. La Ribera contará con más de 28 millones de euros para 2022-23, de los que 20.007.153 euros pertenecen a la Ribera Alta y 8.139.243 euros a la Ribera Baixa. Por su parte, la comarca de La Costera se beneficiará de ayudas por valor de nueve millones de euros, el Camp de Túria dispondrá de 10.858.153 euros y el Camp de Morvedre de algo más de seis millones de euros.

En cuanto a las comarcas de interior, donde está la ampliamayoría de los municipios menos poblados, el modelo de gestión provincial implantado en la presente legislatura garantiza los recursos para mejorar la calidad de vida en estas localidades, con más de ocho millones para los pueblos de La Serranía; 5.775.980 euros para los de Requena-Utiel; 5.181.597 euros para la Hoya de Buñol Chiva; 3.428.400 euros para el Valle de Ayora-Cofrentes; 3.877.356 euros para La Canal de Navarrés; y 2.767.562 euros para las poblaciones del Rincón de Ademuz.

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha criticado en un comunicado que el retraso del nuevo Plan de Inversiones 2022-2023, que "debería haberse aprobado en enero, impedirá que puedan ejecutarse obras que estaba previsto finalizar en esta legislatura", antes de las elecciones municipales de mayo de 2023.

Asimismo, ha lamentado que el equipo de gobierno de la Diputación "no haya aceptado las aportaciones" del grupo popular. "Llevamos meses poniéndonos a su disposición para explicar nuestras propuestas sobre el nuevo plan de inversiones, ya que el anterior fue muy farragoso y su baja ejecución lo demuestra", ha señalado, a la vez que ha afirmado que, "según la liquidación de 2021, el plan no alcanza el 14% (13,35%)". "No llegan a nueve millones ejecutados, de los 67 previstos", ha aseverado.

Mompó ha insistido en que el plan se presenta con una "absoluta falta de diálogo previo con la oposición". "Esta es una muestra más de la falta de transparencia a la que ya nos tienen acostumbrados", ha agregado y ha denunciado que la Diputación "haya gastado 9.146 euros, más IVA, en el vídeo de presentación del plan de inversiones".