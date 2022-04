El Teatro Eslava se renueva con diseño de Philippe Starck y un musical flamenco

En la calle del Arenal ha vuelto a abrir sus puertas recientemente el Teatro Eslava, la antigua Joy, cerrada durante la pandemia para acometer un espectacular rediseño de interiores y rehabilitación general. Nos aguarda en la puerta el Director General del teatro, Pedro Martinez, hombre ligado a las salas de espectáculos, sobre todo en Ibiza, para hacernos un recorrido por este remozado teatro que sigue albergando mil avatares e historias desde su inauguración.

Un almacén de pianos en San Ginés

Accedemos al teatro desde su entrada original, en el Pasadizo de San Ginés, al lado del bullicio de la famosa chocolatería. “Este local lo adquirió Bonifacio Eslava, sobrino del compositor Hilarión Eslava, como almacén y taller de reparación de pianos -recuerda Martínez- A partir de ahí comenzó a hacer conciertitos y en 1871 abrió como pequeño teatro con una cafetería anexa que servía de acceso”. Era el Café Granada. A partir de 1881 se reformó la distribución del local, que comenzó a ofrecer alguna que otra función picante, y la cafetería pasó a ser atendida por señoritas, como hecho más novedoso.

El recorrido lo iniciamos en el nivel menos uno, debajo del escenario, donde se ha saneado toda la zona que estaba en una situación un tanto obsoleta. Todas las dependencias lucen blancura estucada en pasillos y los nuevos camerinos están dotados de todas las comodidades. Dispone de zona de cocina y ello responde a una de las necesidades del nuevo Eslava: el teatro ofrece la configuración de 'show dinner', es decir, se habilitan mesas en el patio para degustar una cena mientras se disfruta del espectáculo. “Es una tendencia en toda Europa ya sea en locales como Lío en Ibiza, donde he trabajado años atrás, u otros como el espectáculo Ohlalá en Suiza”, destaca Pedro Martínez.

La configuración 'Show Dinner' permite cenar mientras se asiste al musical flamenco Jorge París

'Show dinner' con un musical flamenco

El Eslava ha apostado con decisión por ofrecer un musical flamenco, de jueves a sábado, coreografiado por Cristina Hoyos y con dirección escénica de un veterano del mundo teatral como José Carlos Plaza. “Hemos creado la marca OléOlá y producido un espectáculo nuevo con intención de que sea residente durante mucho tiempo. No queremos imitar el ambiente de un tablao, porque estamos en un teatro y la idea es ofrecer un musical. José Luis de la Paz es el autor de las composiciones, influenciadas por los cantes de ida y vuelta -aquellos que recogen aires hispanoamericanos-. Él vive en Miami y la música se ha grabado allí, incorporando algunos instrumentos cubanos. También hay parte de música que se interpreta en directo.” A ello se suma un concepto visual innovador, con fuerte componente tecnológica puesto que la escenografía se basa en pantallas de video digital de última generación.

Para dar cabida a las 18 personas en escena, entre bailarines y músicos, que componen OléOlá se ha ampliado la profundidad del escenario un par de metros hasta conseguir 84 m2. Sobre estas tablas se estrenó en 1910 una zarzuela que luego obtuvo mucho éxito: La Corte del Faraón. Aquí también un jovencito granadino apellidado García Lorca vio representada su primera obra de teatro en 1920, al poco de llegar a Madrid y hospedarse en la Residencia de Estudiantes. Se trataba de una especie de fábula poética algo infantil, titulada El maleficio de la mariposa que, haciendo honor a su título, no tuvo demasiada fortuna. Tan sólo los números que bailó La Argentinita consiguieron aplacar los silbidos y protestas que se levantaron durante las escasas representaciones ofrecidas.

Durante la guerra civil el Eslava permaneció abierto, pero algún crítico advertía lo siguiente: “como no dejen ustedes el buen gusto en el guardarropa, no vean el vodevil del Eslava. Aunque lo malo es que ahora no hay guardarropa”. Tras el final de la contienda, Celia Gámez adquirió el teatro y programó revistas que perdieron fuelle paulatinamente. Era la época de los cincuenta, en que los taxistas acercaban hasta la puerta del teatro a los clientes interesados en algún espectáculo nocturno, y siempre se llevaban alguna propina de parte del local.

Una de las barras del Teatro Eslava Jorge París

Sala de conciertos de domingo a miércoles

Ahora este escenario alberga conciertos de domingo a miércoles, otra de las bases de programación del Teatro Eslava, para lo que se ha renovado todo el equipo acústico, de iluminación e imagen. “La sala es ya una de las más avanzadas de Europa tecnológicamente y estamos intentando cuidar mucho la calidad del sonido. La configuración de los palcos no es buena para conciertos, pero había que mantener la estructura original, que es como una bombonera del siglo XIX, pero con 3800 m2 de superficie”. Celtas Cortos regresará a Madrid en fecha tan especial para ellos y sus seguidores como el 20 de abril.

Localidades en la planta primera del Teatro Eslava Jorge París

Diseño minimalista de Philippe Starck

Ascendemos a la primera planta, donde descubrimos la plasmación del proyecto de Philippe Starck, el primero radicalmente mono-matérico que aborda el famoso diseñador. Llama la atención la superficie de las paredes revocada con una mezcla de barro y paja, empleando una técnica originaria de Florencia desde el siglo XVII -nos asegura Martínez-, que aporta una gran calidez al espacio. Las texturas se potencian con luminarias y focos cenitales obteniendo un resultado fabuloso. Una gran apuesta estética.

Toques de diseño de Philippe Starck en los servicios del Eslava Jorge París

Pantallas que parecen espejos falsos y un suelo marmoleado al óxido de hierro, rematan un concepto estético y cromático muy unificado. “Todo es minimalista, porque para nosotros era fundamental darle verdadera importancia a la escena. Se ha añadido un acristalado a la barandilla y junto a cada butaca del graderío se montan unas mesitas auxiliares para servir cenas o copas”. La mano de Starck llega hasta los servicios, que combinan elementos dorados con blancos azulejos artesanales llegados desde Lérida.

El Eslava se convierte en pista de baile a partir de las once Jorge París

Música electrónica y los mejores DJ

Cuando acaba el espectáculo de flamenco, a las once de la noche, el Teatro Eslava adopta rápidamente la configuración 'clubbing', para lo que la casa cuenta con DJs residentes, además de estrellas internacionales del 'Tech House' que están siendo invitadas. Las mesas se retiran del patio, los palcos se transforman en reservados, los 'truss' de iluminación cobran protagonismo y suben los decibelios hasta el límite que permiten las ordenanzas municipales. “No olvidemos que detrás de los palcos hay viviendas que dan a la calle Arenal. No estamos en un polígono industrial. Somos conscientes de que estamos haciendo una actividad impropia de un teatro, pero había que mantener la esencia de la Joy, actualizándola al mismo tiempo”. Recordemos que la mítica discoteca Joy abrió sus puertas el día siguiente al intento de golpe de estado del 23-F, en 1981.

Techo del Teatro Eslava pintado al fresco en 1871 Jorge París

Rossini, Liszt y ... Luis Escobar

Llegamos al último piso del teatro para observar de cerca una de las sorpresas semi-ocultas de este teatro, casi a la misma altura de las modernas cabinas de sonido e iluminación. Contraste de tiempos y técnicas. “El techo lo pintaron unos italianos en 1871, incluyendo retratos de compositores de música clásica, que eran las estrellas de la época”. Pronto lucirá plenamente iluminado este techo, restaurado entre julio y agosto de 2021 por un equipo de la Universidad de Salamanca. Una recuperación de la que se siente muy orgulloso el director.

Entre la galería de ilustres músicos retratados destaca una figura un tanto extemporánea. Se trata de Luis Escobar. Actor carismático, director y empresario teatral, además de Marqués de las Marismas del Guadalquivir (en la vida real) y Marqués de Leguineche (en varias películas de Berlanga), que regentó como empresario el Teatro Eslava desde 1957. Para su reapertura ese año, Escobar tuvo que hacerse con un local anexo que daba a Arenal, y así habilitar la actual entrada al teatro cumpliendo los protocolos de seguridad ante incendios.

'Yerma' de García Lorca en el Teatro Eslava (1960) Archivo

Pocos años después, en 1960, Escobar consiguió también el permiso de la familia Lorca para reponer Yerma en la España franquista, con Aurora Bautista y Enrique Diosdado en los papeles principales. Numerosos policías vigilaban a diario en el patio de butacas durante las representaciones y acabaron del drama lorquiano hasta la gorra (de plato).

Un asesinato en el Eslava

Todos los teatros tienen su fantasma y el Eslava no iba a ser una excepción. Quizás se esconda por las alturas el de Luis Antón del Olmet, que en marzo de 1923 murió en el saloncillo del Eslava -así se llamaba por entonces- asesinado a tiros por Alfonso Vidal y Planas, tras un acalorada disputa motivada por una dama interpuesta. Vidal y Planas, "ex-seminarista y ex-legionario, bohemio-hampón", como lo describía Cansinos Assens, era autor teatral muy popular en la época, tan aclamado que acabó siendo indultado tras pasar un par de años en prisión escribiendo sin parar.

Quizás fuera el fantasma de Olmet quien originó el incendio que afectó en diciembre de 1998 a las dos últimas plantas del teatro, donde se almacenaba vestuario y decorados. Ya se sabe que estos espíritus suelen habitar por ahí arriba. Afortunadamente, se desalojó la sala con celeridad, repleta en ese momento de invitados a una fiesta navideña de empresa, sin lamentar desgracias personales. Por algo se exigía en los años cincuenta salida a Arenal y no a la ratonera de San Ginés.

Pedro Martínez, Director General del Teatro Eslava Jorge París

Finalizamos nuestro periplo por este reluciente Teatro Eslava en el vestíbulo que da a la calle Arenal, engalanado en esta ocasión con alfombra roja para la entrega de los premios Fotogramas y el posado de las estrellas. Es uno de los usos previstos para el Eslava: acoger galas, fiestas y eventos privados en un marco inmejorable.

En definitiva, un teatro versátil, polivalente, que mantiene como base la tradición musical española, adaptada a los tiempos y las gentes que llegan y recorren Madrid, marcado por un concepto estético de gran nivel y preparado para los retos que deparará el futuro en el campo del ocio y el espectáculo.