Robles defèn que Oltra repetisca com a candidata si es presenta: "Tot i que arribe imputada, per mi que continue"

"Encara que arribe imputada, per mi que continue. L'experiència demostra que hem tingut gent imputada i asseguda en un tribunal i que ha eixit absolta i fins i tot amb el jutge cridant l'atenció al PP", ha asseverat Robles en un esmorzar informatiu que ha mantingut amb els mitjans de comunicació aquest dilluns.

La portaveu parlamentària de la formació ha considerat que la causa en la qual el jutjat ha demanat al TSJCV que impute la vicepresidenta "no és un cas de corrupció" ja que "no hi ha diners públics", per la qual cosa "encara que arribara a les eleccions amb una imputació" ha defès que continue.

Preguntada sobre la consideració que han mantingut tant ella com Oltra que aquesta causa és una "cacera" i un "assetjament i enderrocament" contra la vicepresidenta, Robles ha agregat que "hi ha interessos econòmics" d'"empreses privades a les quals no les hi va bé que Compromís estiga".

La síndica ha esmentat a Ribera Salud, que té "connexions directes" amb el PP i ha apuntat que Compromís s'està posicionant "molt clarament": "Se'ls ha acabat el negoci, mentre Compromís estiga ací, anirem darrere de la recuperació per al públic dels drets dels valencians".

BALDOVÍ I MARZÀ

Durant la trobada, els mitjans han plantejat la possibilitat que el cap de llista de Compromís a la Generalitat siga una altra persona, entre ells el conseller d'Educació, Vicent Marzà, o el portaveu en el Congrés, Joan Baldoví.

"Baldo és un oncle estupend que sempre està disposat a fer el que se li demana", ha assegurat Robles, mentre que sobre Marzà ha assenyalat: "Sempre el vull en el meu equip". Respecte a una possible candidatura de qualsevol dels dos, ha indicat que en Compromís "cada vegada que es decideixen les coses es fa amb molt de diàleg".

Per açò, ha considerat: "Quan arribe el moment, caldrà veure les necessitats col·lectives del projecte i les que té cada persona", per la qual cosa mitjançant aquest diàleg s'intentarà "arribar a punts on tothom estiga mitjanament còmode", encara que "no es puga complir les expectatives de tot el món".

Preguntada si ella mateixa es veuria com a candidata a la Generalitat, ha rebutjat la idea: "No tinc una necessitat individual d'estar en un lloc determinat". De fet, no ha aclarit si participarà en les eleccions municipals -també és portaveu de Compromís a València- o autonòmiques.

Sobre la seua tasca com a síndica, ha comentat: "No pensava que fora a estar tan contenta". "Estem generant molta cohesió amb els altres grups i estic gaudint moltíssim", ha agregat.

CONFLUÈNCIA

Preguntada sobre la possibilitat d'una confluència entre els partits a l'esquerra del PSPV per a les eleccions autonòmiques, Robles ha apuntat que "la bona notícia" seria que aquest espai "atraguera més vots que mai", encara que "no sap" si és millor alternativa anar plegats o separats.

"Hem d'analitzar-ho amb rigor i prendre decisions", ha indicat i ha remarcat que apostaran per la fórmula que "garantisca més drets socials" i obtinga "més vots". "Els partits som ferramentes, no som 'jo i els meus interessos'", ha indicat.

Segons ha indicat, Compromís "no perdrà mai l'autonomia" i "la defensa dels valencians és l'única cosa que tenim molt clar". Així, ha remarcat que la força és "d'estricta obediència valenciana" i s'ha mostrat oberta al diàleg amb tots aquells que accepten aquesta premissa.