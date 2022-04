El festival Grau de Circ arriba aquesta setmana a Castelló en la seua edició més internacional

El festival Grau de Circ estarà a Castelló entre el 15 i el 17 d'abril amb una tercera edició més internacional i amb espectacles de gran format, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Seran tres jornades de circ contemporani, valencià, nacional i internacional, i per a públic familiar, que després d'un 2021 resident en el Planetari de Castelló per les restriccions marcades per la pandèmia de la Covid-19, torna al parc de la Panderola amb dos pistes, sumant un tercer escenari en la plaça Sète del Port.

En paraules de la regidora de Cultura, Verònica Ruiz, "l'espectacle arriba per a convertir un any més el Grau de Castelló en l'epicentre internacional del millor circ, amb artistes i companyies tant de casa com de fora".

Ruiz també ha animat a la ciutadania i als visitants que escullen Castelló per a gaudir de les seues vacances "a gaudir de tres dies intensos, amb més d'una desena de propostes familiars on conviuran els espectacles més professionals i divertits del moment, des d'aquells per a fer-nos riure fins a aquells que juguen al màxim amb el risc".

Onze companyies de Castelló, València, Navarra, Andalusia, Barcelona i Madrid, a més d'Itàlia i França, componen el cartell d'un Grau de Circ molt social, que sensibilitza sobre la immigració des de les arts escèniques amb 'Kimera' o sobre les guerres amb 'Cataplum!'. Un festival que cada vesprada, a les 17.30 hores, pujarà el teló per al gaudi del públic, amb el gran pèndol que no deixa de moure's de Mauvais Coton, la infraestructura circular que parla de la vida amb 'La Roda', el llit elàstic d'altura de 'Back 2 'Classics', el trapezi volant de 'Mini volante', o l'humor adult de 'Charlas del azucarillo'.

A més, hi haurà Malabares amb sons flamencs en 'Sin ojana', l'estrena a la Comunitat de l'espectacle premiat amb l'Otelo Sarzi 2020 'Dolce salato', amb màstil vertical, o els equilibris amb el trapezi de 'El Hito', que clausurarà la cita.