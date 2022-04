Puig sobre la moció de censura a Oriola contra el PP: "El que cal prioritzar és que hi haja estabilitat"

Així s'ha pronunciat aquest dilluns a preguntes dels mitjans a casa Mediterrani, a Alacant, sobre el canvi en l'Alcaldia impulsat entre el seu partit i Cs amb el suport d'investidura de Cambiemos per a fer a Carolina Gracia pròxima alcaldessa de la localitat de la Vega Baixa.

"La moció de censura de qualsevol Ajuntament correspon al propi espai local i les decisions es prenen en l'àmbit local. El que vull és que hi haja estabilitat en tots els ajuntaments i institucions de la Comunitat Valenciana i, pel que sembla, no existia eixa estabilitat, així que allò que cal prioritzar és que hi haja estabilitat", ha manifestat.

Igualment, Puig ha recalcat que "nosaltres dialogarem i treballarem amb qualsevol Ajuntament, com estem fent, més enllà del signe polític".