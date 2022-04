Escapó por la ventana de su habitación y sufrió numerosas "pérdidas personales": así fue el incendio que arrasó la casa de Miguel Herrán

El pasado viernes, el actor Miguel Herrán sobrecogía al informar del devastador incendio que había arrasado su casa. Él mismo compartió este duro momento con sus seguidores de Instagram.

En un vídeo subido a stories de Instagram se oía al actor de La casa de papel, de 25 años, respirando agitadamente, en pleno ataque de ansiedad y llorando de forma comprensible ante las imágenes de su casa en llamas.

"No me lo puedo creer. Mi puta casa... No", alcanzaba a decir el joven intérprete, mientras mostraba la puerta de un domicilio y lo que parece un salón donde ardían cosas desde el suelo.

Días después, él mismo ha arrojado un poco más de luz sobre esta fatalidad. Según ha contado en redes sociales, cuando se originó el incendio, él estaba durmiendo, con lo que se despertó con su casa envuelta en llamas. Afortunadamente, tal y como informó en ¡Hola!, pudo escapar del fuego por la ventana de su habitación.

Además, Herrán ha querido mandar un mensaje de agradecimiento a todo el equipo de Bomberos de Ávila y a la seguridad de la urbanización en la que reside, ya que su rápida reacción evitó, seguramente, un mal mayor.

"Gracias a todos, en especial a los bomberos de Ávila y a la seguridad de mi urbanización. Las pérdidas han sido materiales. Y, como dice un buen amigo mío, problemas del primer mundo...", dijo el actor en un story de Instagram.