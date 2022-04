La borrasca Evelyn llega a España en plena Semana Santa... y dejará lluvia, frío y calima

La llegada de un frente asociado a la borrasca Evelyn hasta la mitad de esta semana provocará un notable descenso de las temperaturas, lluvias generalizadas, que comenzarán por el oeste de la península, y calima como consecuencia de los vientos del sur, que transportan polvo desde el continente africano. Desde del jueves hasta el domingo, el tiempo cambia por completo: suben las temperaturas notablemente y habrá un "ambiente anticiclónico" en la mayoría del país.

Así, los estragos de la borrasca Evelyn han dejado este lunes lluvias muy abundantes, produciéndose sobre todo en el oeste de Galicia, en el norte de Extremadura y en el entorno del sistema central, avanzaba Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien señaló que este lunes las lluvias no alcanzarían el entorno del Mediterráneo, pero sí la calima.

Tras el paso del frente, los vientos han dejado rachas muy fuertes que pueden superar los 80 o 90 km/h en montañas del centro y norte de la península y también rachas fuertes en el oeste de Galicia y en la costa cantábrica.

El director de meteorología de Meteored, José Antonio Maldonado, ha explicado a 20minutos que "el frente que ha entrado por el oeste de la península seguirá avanzando y va a afectar a gran parte de la mitad occidental, menos a la oriental".

La llegada de un frente asociado a la borrasca Evelyn hasta la mitad de esta semana provocará un notable descenso de las temperaturas, lluvias generalizadas, que comenzarán por el oeste de la península, y calima como consecuencia de los vientos del sur, que transportan polvo desde el continente africano. Vuelve la calima como consecuencia de los vientos del sur, que transportan polvo desde el continente africano./METEORED

Este martes Evelyn dejará lluvias generalizadas, más abundantes e intensas y acompañadas de barro por la presencia de polvo en suspensión en la mitad oriental, mientras que en la mitad oeste, se prevén lluvias dispersas e intermitentes en forma de chaparrones, excepto en el norte de Extremadura donde a primeras horas del día todavía serán abundantes. "Viene otro frente este martes que va a dar precipitaciones generalizas, sobretodo en la vertiente atlántica, y este frente a última hora de la tarde estará cerca del mediterráneo", añade el director de meteorología de Meteored.

Este #MartesSanto habrá una importante intrusión de #calima en el este peninsular y Baleares 💨🏜️.



El archipiélago tendrá concentraciones de PM10 superiores a los 100 microgramos por metro cúbico (µg/m3). El umbral de riesgo para la salud es de 45 µg/m3 (24 horas). pic.twitter.com/TsuVjiTKwv — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) April 11, 2022

Del Campo ha explicado que por el oeste peninsular las lluvias remitirán a lo largo del día, salvo en Galicia, allí serán más persistentes y, a última hora del martes, las lluvias podrían llegar a Baleares, sobre todo a Ibiza y Formentera.

El viento soplará con rachas fuertes o muy fuertes en zonas de montaña, donde la nieve aparecerá a partir de unos 1.600 a 2.000 metros con unas temperaturas que este día bajarán notablemente en buena parte del centro y este de la península.

En el sur de Aragón, este de Castilla-La Mancha y de Andalucía, la caída puede ser de hasta ocho o diez grados, ha señalado el Del Campo para precisar que los valores mas altos se registrarán en puntos del Cantábrico oriental, donde en ciudades como Bilbao se llegará a 23 grados y 20 grados en el interior de Cataluña, en Baleares y en el mediterráneo andaluz.

El miércoles la mayor inestabilidad se concentrará en el área mediterránea peninsular y Baleares con lluvias. Maldonado asegura que "habrá algunas precipitaciones en las primeras horas que afectarán en puntos próximos al mediterráneo, principalmente en Andalucía, Valencia, Cataluña y Baleares. Después de ese frente, en la mayor de la regiones habrá estabilidad, pero quizá hay algún frente rozando el cantábrico".

En Galicia y Asturias lloverá y en el resto de la mitad occidental peninsular y en puntos de la zona centro se esperan nubes de evolución diurna, que dejarán posiblemente los "típicos chaparrones de primavera por la tarde", sobre todo en zonas de montaña.

Ese día persistirá el polvo en suspensión, dando lugar a calima en el tercio oriental de la península y en baleares.

Las temperaturas se empezarán a recuperar con una subida de 5 grados respecto al día anterior en la mitad occidental y se superarán los 20 grados en puntos del sur de Galicia, valle del Guadalquivir, sur de Andalucía y en puntos costeros de Murcia y Alicante, con un "ambiente en general algo fresco para la época" en el área mediterránea.

Desde el jueves, estabilidad y altas temperaturas

A partir del Jueves Santo "habrá una clara tendencia a la estabilidad", ha señalado el Del Campo con valores en "claro ascenso en todo el país", especialmente en el noreste, donde la subida puede ser de hasta 8 o 10 grados con respecto al día anterior.

Maldonado confirma la predicción y asegura que "tras el paso de estos frentes, hay que destacar un descenso notable de las temperaturas, entre 8 y 10 grados. A partir del jueves habrá una recuperación, de tal manera que se llegará a temperaturas anormalmente altas, pero no insólitas". Además, añade que "la primavera tiene estos cambios, no es normal que sean tan acusados, pero es lo que tiene esta estación. No se debe al cambio climático".

Se superarán los 20 grados en el interior de Galicia, oeste de Castilla y León, Extremadura, oeste de Andalucía, valle del Ebro y puntos del litoral del Mediterráneo, llegando la ciudad de Barcelona hasta los 22 grados de máxima, Madrid a 23 y Sevilla rozará los 27 o 28.

El Viernes Santo continuará "el ambiente anticiclónico" con tiempo estable en la mayor parte de España y algunas lluvias en el Cantábrico y Pirineos.

Seguirá el ascenso de temperaturas, más marcadas en el este de la península y Baleares, con máximas superiores a los 20 grados en amplias zonas del país y superiores a los 25 en el noreste, puntos de la costa mediterránea y los valles del Guadalquivir y Guadiana e incluso 28 grados en Badajoz y Sevilla.

Para finalizar, Maldonado indica que el fin de semana "habrá estabilidad y temperaturas en la mitad sur muy altas, algún frente rozando el litoral cantábrico, pero en el resto de la península no parece que haya lluvias y las temperaturas seguirán subiendo".