Juriji Der Klee arremete contra Marina cuando expresa sus sentimientos en 'Drag Race España': "No te hablo por cerda y falsa"

Más allá de la expulsión de Samantha Ballentines, la tercera gala de Drag Race España dejó un momento que ha llamado mucho la atención de los espectadores.

Fue el fuerte enfrentamiento entre Juriji Der Klee y Marina, que fueron las salvadas del programa junto a Drag Sethlas y Onyx. Ya en el bakcstage, Marina se abrió en canal para verbalizar la poca conexión que siente con algunas compañeras: "Yo no sé vosotras, pero pocas personas vienen y me preguntan: '¿qué tal estás?'". Unas palabras que no encontraron el apoyo que pensaba. Todo lo contrario, ya que se hizo un incómodo silencio.

"Tuvimos una conversación el primer día, pero me has dejado de hablar prácticamente y solo me hablas para llamarme asquerosa o cosas negativas. "Acabo de soltar que estoy aquí superrayada y nadie me pregunta", le dijo la catalana a Juriji y al resto de compañeras, algo que desató la ira de esta.

"Pues porque eres una pesada", le espetaba Juriji. "No me vengas de víctima porque no viene a cuento. Este monólogo de qué iba. Estamos hasta el coño, ese es el problema. Tú me caes bien, pero hay momentos en los que hay que saber dosificar también un poquito", le recriminaba.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Juriji sacó todo lo que parecía que llevaba dentro desde hace semanas. "Tú vas comiendo la energía y el espacio. Luego, además, tirándote pedos todo el día, y yo me tengo que aguantar esto y ser maja y guay. A lo mejor no te hablo por cerda y por falsa, porque luego además vas de víctima".

Marina, totalmente atónita con lo que estaba escuchando, solo alcanzaba a decir que era "imposible tener una conversación con esta persona".

El roce acabó gracias a que Onyx ponía paz y las emplazaba a hablar de todo esto en un momento en el que estuvieran más calmadas.