Compromís insta el Consell a no recórrer la sentència de la ZAL i defèn que revertir-la "no és tan difícil"

Així ho ha anunciat la síndica de Compromís, Papi Robles, en un esmorzar amb mitjans de comunicació aquest dilluns, en el qual ha defès que "revertir" aquesta zona a espais naturals "no és tan difícil" tenint en compte que "no hi ha edificis construïts".

Robles ha considerat que els terrenys per a actuacions logístiques es poden buscar fora de València, i ha proposat com opcions Sagunt, que "ja té preparat el desenvolupament" en Parc Sagunt, o Riba-roja. "No té per què ser Sagunt", ha remarcat, i ha apostat per "estudiar tècnicament quina és la millor alternativa".

I és que per a la síndica, l'espai que ocupa la ZAL de València és "indispensable" perquè "la temperatura a València no acabe pujant cinc graus més" i a més és la "última connexió de la ciutat amb l'Albufera". Per a açò, ha advocat per "recuperar espai verd" encara que no necessàriament com a horta, sinó que "caldria veure com s'ha de dissenyar".

"No és pintar de verd un tros de ciment, sinó generar espais en els quals la fauna i la flora puguen desenvolupar-se", ha indicat, per al que ha proposat explorar propostes d'horts o boscos urbans. A més, ha indicat que Compromís pressionarà perquè aquesta sentència s'aplique i ha insistit que "no és difícil" revertir la zona a espai verd ja que "no hi ha edificis que derrocar".

La síndica ha apuntat que en la zona només hi ha "carreteres amb unes conduccions fetes" i ha postil·lat: "Al nostre cap només està construir carreteres i no llevar-les". Així, ha apuntat que existeixen "molts projectes amb reversió d'espais" com aquest i ha apuntat que ja existeixen propostes per a la reversió.