Compromís insta al Consell a no recurrir la sentencia de la ZAL y defiende que revertirla "no es tan difícil"

Así lo ha anunciado la síndica de Compromís, Papi Robles, en un desayuno con medios de comunicación este lunes, en el que ha defendido que "revertir" esta zona a espacios naturales "no es tan difícil" teniendo en cuenta que "no hay edificios construidos".

Robles ha considerado que los terrenos para actuaciones logísticas se pueden buscar fuera de València, y ha propuesto como opciones el Sagunt, que "ya tiene preparado el desarrollo" en Parc Sagunt, o Riba-roja. "No tiene por qué ser Sagunt", ha remarcado, y ha apostado por "estudiar técnicamente cuál es la mejor alternativa".

Y es que para la síndica, el espacio que ocupa la ZAL de València es "indispensable" para que "la temperatura en València no acabe subiendo cinco grados más" y además es la "última conexión de la ciudad con la Albufera". Para ello, ha abogado por "recuperar espacio verde" aunque no necesariamente como huerta, sino que "habría que ver cómo se tiene que diseñar".

"No es pintar de verde un trozo de cemento, sino generar espacios en los que la fauna y la flora puedan desarrollarse", ha indicado, para lo que ha propuesto explorar propuestas de huertos o bosques urbanos. Además, ha indicado que Compromís presionará para que esta sentencia se aplique y ha insistido en que "no es difícil" revertir la zona a espacio verde puesto que "no hay edificios que derribar".

La síndica ha apuntado que en la zona solo hay "carreteras con unas conducciones hechas" y ha apostillado: "En nuestra cabeza solo está construir carrerteras y no quitarlas". Así, ha apuntado que existen "muchos proyectos con reversión de espacios" como este y ha apuntado que ya existen propuestas para la reversión.