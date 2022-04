El TS desestima el recurs de l'IVF contra l'aprovació del conveni de creditors de l'Elx C.F

En el seu moment, l'IVF va presentar una demanda d'incident concursal en oposició a l'aprovació judicial de la proposta de conveni acceptada en la Junta de creditors, davant el Jutjat del Mercantil número 3 d'Alacant, amb seu a Elx, enfront de l'entitat concursada Elx C.F. S.A.D. i l'administració concursal, segons ha informat el TS.

El Jutjat del Mercantil a l'abril de 2017 va desestimar les demandes incidentals d'oposició a l'aprovació judicial del conveni formulades per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i l'Institut Valencià de Finances (IVF), així com l'adhesió parcial de l'Administració concursal.

En conseqüència, el Jutjat va aprovar la proposta de conveni presentada en el seu moment en l'expedient de concurs voluntari en representació de la concursada Elx C.F. S.A.D. i sotmesa a junta de creditors. Va establir a més que l'Administració Concursal cessara en el seu càrrec, sense perjuí de l'establit per a la secció de qualificació.

La sentència de primera instància va ser recorreguda en apel·lació per les representacions respectives de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Institut Valencià de Finances i la Tresoreria General de la Seguretat Social, i impugnada per l'administració concursal de l'entitat Elx C.F. S.A.D. L'Audiència d'Alacant, en sentència de 14 de gener de 2019, va desestimar eixos recursos.

L'IVF, a través de l'Advocacia de la Generalitat, va presentar recursos de cassació i infracció processal, que ara han sigut desestimats. L'alt tribunal analitza la validesa, en un concurs de creditors, d'una proposició alternativa que consisteix en la conversió de crèdits en accions.

Així, assenyala que en la mesura en què l'aprovació de l'ampliació de capital social afecta al compliment de la conversió de crèdits en accions o participacions, sense que puga caracteritzar-se com una condició a l'efecte de la prohibició prevista en l'article 101.1 de la Llei Concursal, les circumstàncies que puguen incidir en eixe compliment efectiu tampoc poden meréixer aquesta caracterització de condició.

Afig que el fet que un nombre rellevant d'accions estiguen pignorades i d'acord amb el pacte de pignoració siga necessària l'autorització del creditor pignoratiu per a un exercici dels drets polítics com aquest, és una circumstància que pot arribar a afectar al compliment, però no converteix la proposta de conveni en condicionada, com pretenia el recurrent.