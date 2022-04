Lolita Flores se confiesa sobre su distanciamiento con Carmina Ordóñez: "Tenía que haber dado la cara por ella y no lo hice"

Lolita Flores y Carmiña Ordóñez se convirtieron en una de las parejas de amigas más conocidas del mundo de los famosos. Sin embargo, llegó un momento decisivo en el que su amistad se resquebrajó considerablemente. Años después, la artista ha confesado detalles sobre este distanciamiento.

El motivo de este alto en su amistad no fue otro que la negativa de Lolita a testificar a favor de Carmina en su juicio contra Ernesto Neyra por maltrato. Se trata de una decisión de la que ella no se ha perdonado, tal y como dijo este fin de semana en Viva la vida.

"Ese enfado que tuvimos Carmen y yo fue porque yo no quise dar la cara cuando ella lo estaba pasando tan mal con la batalla con Ernesto Neyra. Aunque yo sabía, y ella nunca me lo quiso aclarar, que es verdad que fue maltratada. Yo se lo dije muchas veces y ella no me lo quiso aclarar", dijo Lolita contando lo ocurrido.

Carmina Ordóñez durante una de sus apariciones públicas. 20 MINUTOS

Seguidamente, la hija de Lola Flores mostró el arrepentimiento que sintió poco después de rechazar esa propuesta y que actualmente sigue pesándole. "Y hoy me arrepiento muchísimo más. Yo tenía que haber dado la cara por ella y no lo hice en su momento. Ese fue el distanciamiento", dijo con pena y sinceridad.

Ese pesar está motivado principalmente porque ella confiesa que "aunque no lo supiera a ciencia cierta, sí que lo sabía. Lo suponía". Siguió insistiendo incluso hasta terminar declarando que no puede perdonarse lo que le hizo a su amiga.

Ante la reiteración de su arrepentimiento, Kiko Matamoros quiso tranquilizarla. "Carmen lo entendió. Ella te perdonó si es que había que perdonarte. Así que perdónate. Te quería muchísimo. No sabes el coñazo que me dio el día que os reconciliasteis, lo contenta que estaba", dijo el colaborador, recordando también su buena relación con Carmina.