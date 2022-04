'El programa de Ana Rosa' habla con la víctima de una 'criptosecta' que opera en Badalona: "Me prometían una rentabilidad muy alta"

Hacerse rico en poco tiempo es uno de los objetivos perseguidos por los jóvenes de nuestro país. Por ello, los delincuentes aprovechan la inocencia de los inexpertos para, a cambio de dinero, ofrecer las presuntas claves del éxito.

En la actualidad, el mercado de las criptomonedas se ha convertido en uno de los mayores atractivos y, por tanto, conseguir una gran fortuna en estas divisas digitales es una de las metas de los jóvenes. Así, El programa de Ana Rosa ha aprovechado el altavoz mediático para alertar acerca de una estafa piramidal.

Se trata de la compañía IM Beyond, que ofrece, presuntamente, cursos de formación para hacerse rico. Algo que, de entrada, parece bastante extraño pues, como ha señalado Dani Montero, colaborador del matinal de Telecinco, "si tengo la clave para ser rico, no necesito cobrar por un curso".

El matinal ha logrado contactar con Christian, uno de los jóvenes afectados por la estafa de la presunta 'criptosecta' que opera en Badalona. El joven ha explicado que fue uno de sus vecinos quien le captó: "Decía que estaba ganando dinero de forma automática".

Sin embargo, pese a las grandes promesas de éxito, Christian ha desvelado que "la realidad era otra": "Una vez entré, puse mi dinero a que funcionara, pero daba pérdidas bastante grandes". Además, el joven ha señalado que, después, se dio cuenta de que la organización se había convertido en una academia.

"Lo que enseñan es algo muy básico. Dicen que si no consigues resultados es por tu culpa y no la de ellos", ha denunciado Christian que, además, ha destacado que debía contribuir con una cuota mensual con la que, según la 'criptosecta', se beneficiaba de "una educación".

El joven, que ha confesado que, en solo tres meses, llegó a perder 1.500 euros sin contar las mensualidades, ha agregado que la organización anima a sus miembros a captar a más gente: "Decían que si a mí me iba a cambiar la vida, por qué no iba a ayudar a otros". Sin embargo, Christian ha destacado que, como él estaba perdiendo dinero, decidió no llevar a nadie más a la secta.

"Me prometían unas rentabilidades muy altas mensualmente. Ellos operaban por ti y te ponían en manos de los mejores expertos", ha añadido Christian que también ha destacado que cada vez hay más gente joven captada por la organización, donde incluso hay menores.

"Yo seguí para delante y ya está. Me han estafado y punto. Pero hay otra gente que no, que han dejado su trabajo, sus estudios, han perdido a sus amigos y familias porque creen que esa gente ahora son su familia y ya no hay nada más allá fuera de ahí. En el momento en que alguien salga, se va solo y sin nada. Eso es lo preocupante", ha agregado Christian.