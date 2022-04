CSIF demana simplificar el procés per a tramitar la sol·licitud de la jornada contínua als centres educatius de Castelló

La Central Sindical Independent i de Funcionaris CSIF ha demanat a la Conselleria d'Educació que "simplifique" el procés per a tramitar la sol·licitud de la jornada contínua en els centres educatius de la província de Castelló, ja que en l'actualitat "cada centre ha d'entregar un elevat volum de documentació" per a registrar la seua proposta de projecte educatiu.

Una elevada càrrega burocràtica que, segons CSIF, "suposa un important treball addicional per als equips directius i docents d'uns centres que es troben saturats, especialment des de l'inici de la pandèmia".

En eixe sentit, des de la central sindical sol·liciten al Consell que es revisen mesures com el fet que el canvi de jornada haja de ser aprovat, almenys, pel 55 per cent del cens escolar o que es penalitze l'abstenció en les votacions, "ja que cada vot no emès compta com a negatiu".

"A la Comunitat Valenciana les mesures per a consolidar la implantació de la jornada contínua segueixen sent molt millorables i, a més de la sobrecàrrega de treball que suposa la seua tramitació per als cossos docents, existeixen situacions que haurien de revisar-se com el fet que, si un centre vota en contra de la jornada contínua, siga necessari esperar altres tres anys més per a tornar a plantejar la votació del canvi de jornada", han indicat des de CSIF.

Al seu torn, també han demanat al Consell mesurades addicionals, com el finançament amb fons autonòmics de les activitats extraescolars "perquè els centres puguen oferir de manera gratuïta propostes de qualitat a totes les famílies, independentment de la seua capacitat adquisitiva".