'Drag Race España' pone fin al drama de los 'lip sync' tras su pasarela más almodovariana

El final del tercer episodio de Drag Race España fue como una muerte anunciada, con un lip sync que casi podría considerarse el colofón de una trilogía. Pero antes de llegar a ese punto hubo mucho, mucho más.

Para empezar, un minirreto en el que las diez reinas debían completar refranes: con cada acierto, un besito, con cada fallo, un tartazo.

Hubo momentos divertidos como cuando Sethlas gritó el ya icónico "la Vulcano, cariño" o cuando se planteó el refrán "Hasta el rabo todo es..." y Estrella Extravaganza respondió... "arcada".

Después, el reto principal fue una prueba de improvisación, El diario de Putricia, una parodia del mítico programa de testimonios de Antena 3. Divididas en tres grupos, las drags intentaron servir comedia con éxito desigual.

El grupo que mejor funcionó fue el primero, compuesto por Diamante Marybrown, Sharonne y Estrella Extravaganza, que dieron vida a la tortilla de patata, la cebolla roja y la cebolla blanca respectivamente, siendo esta última la más acertada tanto en interpretación como en humor.

El grupo compuesto por Sethlas, Jota Carajota, Marina y Venedita Von Dash fue el más caótico de los tres, aunque Vendita les robó el show a sus compañeras en el papel de Conchita, la poligrafista, un papel en el que usó la carga sexual y la comedia física como recurso... y funcionó.

En el tercer grupo, Samantha Ballentines, Juriji y Onyx fueron irregulares. Quizás Juriji, como protagonista del Onlyflans, fue la más acertada.

Por último, la pasarela dedicada a las 'Mujeres Almodóvar' acabó por decidir las mejores y peores del programa. Por allí pasaron Sharonne como la Marisa Paredes de Tacones lejanos, Marina con una traje de tigresa inspirado en La piel que habito, Estrella Extravaganza personificando a Rossy de Palma en Kika, Juriji como la guapísima Penélope Cruz de Los abrazos rotos...

Como resultado, Venedita se alzó como ganadora de la semana con su versión de Zahara, de La mala educación, seguida muy de cerca por Estrella, una de las más divertidas del programa.

Al bottom se fueron Samantha Ballentines por tercera semana consecutiva y Jota Carajota, que tuvieron que enfrentarse en un lip sync de Un año de amor, la emblemática canción de Luz Casal que puede escucharse en Tacones lejanos.

Y esta vez no pudo ser, Samantha volvió a repetir algo que le funcionó las dos primeras veces, pero no esta: intentó tirar de humor al principio para después quitarse de nuevo la peluca y el vestido, esta vez al menos no por pura locura sino para cambiar de look, aunque con poca soltura. La escena no era agradable de ver y las caras entre incómodas y apenadas de los Javis lo dejaron claro.

Enfrente tuvo a Jota haciendo una magnífica interpretación, muy sentida. Supremme de Luxe, los Javis, Ana Locking y el invitado especial Eduardo Casanova lo tuvieron claro: sin lugar a dudas, Jota fue merecedora de la victoria que le garantiza la permanencia en el concurso. Por otro lado, Samantha, muy criticada por su forma de afrontar los lip sync, tuvo que dejar el programa.