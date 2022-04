Paris Hilton quiere ser mamá muy pronto y... de gemelos

Su hermana, Nicky Hilton, está embarazada. Lo anunció a finales de enero. Y Paris Hilton, que lleva casada desde el pasado noviembre, no para de ver cómo a su alrededor todo el mundo tiene hijos. Y, claro, tiene el reloj biológico con la alarma sonando cada minuto. De ahí que haya dejado claro que de un momento a otro la noticia será que va a ser madre y que, si puede ser, le gustaría que fuesen gemelos.

"Me encanta estar casada. Siento que por fin he encontrado a mi pareja perfecta y me siento muy segura", ha revelado la socialité y empresaria en un reciente episodio del podcast de Nikki y Brie Bella, The Bellas. "Por fin tengo mi propio hogar y es que no puedo esperar a formar una familia y tener hijos", ha añadido.

La también DJ ha explicado que ella y el emprendedor han estado "hablando de tener niños desde el principio, desde los primeros meses de noviazgo". Es decir, desde comienzos de 2020. Asimismo, ha desvelado que "les encantaría tener gemelos" como opción prioritaria si pudiesen elegir. "Creo que sería increíble", ha admitido, así como que su objetivo es tener "tres o cuatro hijos" en total.

"Me gustaría un niño y una niña mellizos, o dos niñas gemelas porque me encantan las niñas", ha detallado, aunque, sobre todo, espera que "sea lo que sea", lo que más le motiva es que "suceda" lo más pronto posible. Para ello, nada más comenzar 2021 se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro porque, como explicó en una entrevista con el programa The Trend Reporter with Mara, otro podcast, esta era "la única manera" de garantizar "tener gemelos" o mellizos".

No hay que olvidar que Reum, tal y como sacó a la luz Page Six, ya es padre de una niña, Evie, a quien solo ha visto una vez en los últimos 10 años, según el citado medio. La madre es la estrella de los realities Laura Bellizzi, quien vive en California con la pequeña y escribió una "invitación" a que Carter y Paris formaran parte de la crianza de la joven. "Cuanta más gente quiera a Evie, mejor. Nada compensa la falta de ambos padres", explicó.