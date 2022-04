Puja un 61,1% els usuaris de l'autobús urbà a la Comunitat

La dada va pujar en totes les comunitats liderades per la Regió de Múrcia (79,5 per cent), Comunitat Valenciana (61,1 per cent) i Principat d'Astúries (53,4 per cent).

Per contra, els menors increments s'han registrat en a Aragó (15,9 per cent), Canàries (22,8 per cent) i País Basc (24,8 per cent).

En termes absoluts, Castella i Lleó ocupa l'octava posició en ús de l'autobús urbà, amb 4,29 milions de passatgers, classificació que al febrer encapçala Madrid, amb 34,91 milions d'usuaris, seguida de Catalunya (20 milions), Andalusia (13,12 milions), Comunitat Valenciana (8,61 milions), Aragó (7,46 milions), País Basc (5,85 milions) i Canàries (4,49 milions).