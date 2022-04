Nagore Robles cuenta, "llorando a lágrima viva", cómo es su vida sin Sandra Barneda: "Duele, quiebra y es insoportable"

Después de casi seis años de relación, y de muchas idas y venidas, Nagore Robles y Sandra Barneda decidieron tomar caminos por separado. Una ruptura que no está siendo nada fácil, tal y como ha desvelado la presentadora de Baila conmigo.

La vasca se ha sincerado para sus seguidores y, muy afectada, ha dado voz a todos los sentimientos que ahora mismo la recorren.

"He decido escribir esto ahora, que estoy llorando a lágrima viva y siento que debo ser honesta", arranca Nagore en su post de Instagram.

"Si alguien cree que una ruptura no duele, no da vertido, no te hiere el alma, el corazón, no deja una vacío enorme, no sientes un abismo gigante frente a ti, se equivoca. Leer ahora eso de: 'otra puerta se abrirá, algo bueno vendrá', es una mierda, una frase vacía, porque duele, rompe, quiebra y es insoportable. La teoría está muy bien, pero la práctica es horrible, triste y muy difícil. Esa es mi realidad", reconoce la exgranhermana.

Sin embargo, saca fuerzas para encarar todo lo que está por venir. "Me levanto y me seco las lágrimas", escribe Nagore, que agradece las muestras de apoyo por parte de sus seguidores: "Sentir el poder positivo que llega desde las redes sociales, me hace bien, me reconcilia con ellas, sentirme cerca de personas que hemos coincidido en un sentimiento en algún momento, me hace sentirme cerca de ti".