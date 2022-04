Aunque no lo creas, tu empresa podría estar lista para exportar: revisa estos tres factores

El aumento de las exportaciones españolas, que alcanzaron su máximo histórico en 2021 tras superar los 316.000 millones de euros, indican que los productos made in Spain están más de moda que nunca. Y es que los propios consumidores, gracias al rápido avance de la adopción digital, están más abiertos a experimentar. Según un informe de Google y Euromonitor, un 75% probó cosas nuevas durante la pandemia.

Aprovechar esto puede ser la oportunidad para muchas PYMES de ampliar su negocio. Para ellos existen herramientas como la nueva versión de Market Finder, que ayuda a identificar nuevos mercados y facilita el proceso de exportación.

A través del Think Global Executive Institute, Google en partnership con The Economist Group, ha identificado las mejores estrategias digitales de los líderes de grandes marcas mundiales. Toma nota de sus consejos sobre cuáles son los elementos para entender si tu negocio está listo para exportar. Toma nota de sus consejos sobre cuáles son los elementos para entender si tu negocio está listo para exportar recopilados en este artículo de Think with Google.

El idioma de tu web

El 40% de los consumidores no compran en una web que esté en un idioma que no sea el suyo, según una investigación de Kantar. Evalúa opciones para ofrecer versiones localizadas de tu web o contenidos de interés en distintos idiomas.

Los métodos de pago online

De acuerdo a una investigación de The Papers, cuatro de cada diez consumidores cancelan su compra si a la hora de pagar no está su opción preferida disponible. Los consumidores de cada país tienen sus preferencias que, además, están en continuo cambio. Tienes que ofrecer distintas posibilidades y mantenerte al día de las tendencias.

Un buen servicio de atención al cliente

Ante cualquier duda que pueda surgir durante el proceso de compra, los consumidores necesitan tener un fácil acceso para contactar con la empresa. La tecnología ofrece hoy en día diversas soluciones que te ayudarán a dar el mejor servicio en este sentido.

¿Cómo saber si mi empresa está lista para exportar?

Para dar respuesta a estas nuevas tendencias y necesidades, Google pone a disposición de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, una nueva y actualizada versión de Market Finder, una herramienta que permite a los emprendedores identificar mercados potenciales, crear un plan de crecimiento y empezar a vender productos y servicios en el extranjero.

Con solo introducir la url de tu web y responder a unas sencillas preguntas, obtendrás un informe con consejos prácticos para llegar a nuevos clientes y mejorar tu presencia online en el mercado global. ¡Empieza ya!

En el site de Think with Google puedes encontrar este y otros artículos interesantes.