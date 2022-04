Tres actividades perfectas para disfrutar del aire libre en familia y un kit para pequeños aventureros

Está todo preparado y hace buen tiempo. Es hora de huir del bullicio de la gran ciudad y volver a la naturaleza. Respirar aire puro, escuchar el sonido del agua, disfrutar de los colores de las flores… y, si tenemos hijos, también cazar insectos, ensuciarnos de tierra, saltar, correr y sudar. Son los más pequeños de la casa los que más aprecian el aire libre y quienes más lo disfrutan. Solo hay que conseguir alejarlos de las pantallas y aparcar por un tiempo las consolas.

Si tenemos unos días para pasar con nuestros hijos en la naturaleza, seguro que hemos reservado algún hueco para realizar una excursión adaptada a su edad que incluya un pic-nic en el campo. Estos paseos son grandes momentos familiares que podemos aprovechar para hacer muchas actividades juntos: observar los pájaros, recoger plantas y sacar muchas fotos. Incluso, podemos convertir a nuestros hijos en auténticos exploradores y multiplicar la diversión. En 20deCompras hemos descubierto un kit para pequeños aventureros que incluye cazamariposas, chaleco con bolsillos y otros muchos artilugios para que se diviertan de lo lindo y sueñen con volver a disfrutar de momentos al aire libre con la familia.

Kit del pequeño aventurero, Amazon

Ideas para sacar el máximo provecho a este kit

- Explorar lugares nuevos. En la naturaleza podemos realizar un sinfín de actividades, desde cazar mariposas a buscar insectos. Pero también podemos practicar geocaching, una actividad que consiste en esconder y encontrar tesoros con ayuda del GPS del teléfono. O plantear y resolver un misterio localizando objetos que no deberían estar en la naturaleza. Seguro que a los más pequeños les encanta poder utilizar todos los cachivaches que trae este kit.

- Aprender a usar los prismáticos y la brújula. Si a nuestros hijos les gustan las actividades más tranquilas, nunca es mal momento para aprender cosas nuevas. Podemos ayudarles a descubrir cómo funciona una brújula y poner en práctica nuestro sentido de la orientación u observar a través de los prismáticos las aves y los animales.

- Jugar en la naturaleza. Subir a los árboles, construir refugios, hacer un columpio, pintar piedras, capturar insectos… Hay muchas posibilidades para convertir el campo en un patio de recreo y los niños lo saben. Así que solo queda disfrutar con ellos del tiempo libre.

