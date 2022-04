La fuerte discusión entre Kiko Hernández y Paloma G. Pelayo: "¡No apoyo la violencia de género!"

La entrevista en Viernes Deluxe de Vanessa Martín donde relató los episodios violentos que vivió con Pepe Navarro y por los que fue condenado judicialmente, pese a que el presentador los ha negado siempre, no ha dejado indiferente a nadie. Por este motivo, Kiko Hernández y Paloma García Pelayo se han enfrentado en directo.

La periodista le preguntó por esta situación a Pepe Navarro hace cinco meses cuando este acudió al mismo programa. “¿Te refieres a la tal Vanesa, que dice que le pegué? ¿Te refieres a eso? No des vueltas. Eso es mentira. Si querías sacar ese tema, que no tiene nada que ver con esto, lo sacamos. Y tengo pruebas de que no es cierto, lo que pasa es que en un juzgado salieron las cosas mal”, respondió él.

Jorge Javier Vázquez le criticó a la colaboradora haber sacado este tema. Varias semanas después, la propia Vanessa ha aclarado esta situación, aportando la documentación pertinente.

“No quiero la versión de Pepe. Él tiene aquí su sillón, así que puede venir y contar su versión, pero que traiga todas esas pruebas”, le reprochó la entrevistada.

“Hay una directora que me ha llamado para que yo la dé hoy (la otra versión)”, explicó Kiko Hernández después de la crítica de Vanessa Martín.

María Patiño defendió también a su compañero, confirmando lo que decía. “Quiero sacar la cara por mi compañero Kiko Hernández, que está haciendo una labor que se le han pedido y me niego a que se le señale como una persona que está defendiendo algo que es indefendible”, sentenció.

“No me gusta interrumpir a mis compañeros, pero, ¿eso qué tiene que ver con la agresión que sufrió? La versión de Pepe ya está juzgada”, intervino Palo García Pelayo. “Tendrá que decir Jorge Javier si está bien o no dar la versión de Pepe”, le respondió.

La tensión se prolongó durante más tiempo, y Kiko Hernández quiso incidir en parte de la historia que relató la invitada a Viernes Deluxe de esta semana, dándole voz al propio Pepe Navarro, pero Paloma García Pelayo le afeó que hiciera algunas preguntas.

“¿Por qué en la primera entrevista que das, en ¿Dónde estás corazón?, pierdes contra Pepe Navarro en primera instancia 30.000 euros?”, cuestionó el colaborador.

Jorge Javier Vázquez quiso matizar que este asunto "no tenía que ver" con la situación de la que se estaba hablando, sino "“por un tema de honor". “Exacto”, añadió Paloma García Pelayo, “porque es un caso que tiene más implicados, la cadena, la productora, y no viene al caso”.

Estas declaraciones hicieron que Kiko Hernández entrara en cólera. “No me vas a decir más lo que viene al caso o lo que no. Para eso tengo una directora por el pinganillo y un presentador. Y yo tengo la necesidad de saber esa duda”, ha explicado.

El brutal choque de Paloma García-Pelayo con Kiko Hernández paraliza el ‘Deluxe’: «Respeto» pic.twitter.com/GvtFIV4j5c — TVMASPI (@sebas_maspons) April 10, 2022

“La Ley de Violencia de Género entra en vigor en 2004-2005 (después de la agresión), que es precisamente lo que sufrió esta mujer. Y no se puede estar dando voz aquí a unos argumentos que se niegan en el juzgado”, explicó, mientras pedía a Kiko Hernández que se relajara.

En vista de la actitud de su compañera, el colaborador quiso aclarar su postura antes de que se desviara el tema. “¡Que yo no apoyo la violencia de género! ¡No la apoyo!”, gritó.