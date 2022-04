Matías Prats Jr. recuerda cómo fue su infancia con su padre

Matías Prats ha recordado este domingo en Socialité cómo ha sido su infancia con su padre, el reconocido presentador. "Tengo muchísimos recuerdos de la infancia junto a mi padre", asegura.

"Ha sido un padre que ha ejercido muy de padre, pese a sus largas ausencias. Ha sido un padre 10, hemos sido y somos uña y carne, viajábamos...", ha señalado.

Con motivo de la publicación de su primer libro, El futuro que olvidaste, ha manifestado el apoyo que siempre ha recibido de él, también en esta ocasión. "Me ha dado muchísima libertad", revela.

"Es un profesor exigente, me corrige, me aprieta las tuercas, me obliga a superarme..., cosa que le agradezco. Él es el maestro, él es el número uno y yo soy un chaval que intenta hacerse un hueco", expresa.

El periodista ha asegurado que le daba "vergüenza" que le vieran con él, algo que le molestaba profundamente a su padre. "Mi padre iba a las obras de teatro del cole que yo siempre presentaba, estaba en un esquinita, escondido, pasando desapercibido. A mí me daba vergüenza que mi padre me viniera a recoger al colegio porque todo el mundo le conocía y yo era un chaval muy tímido y nos miraba todo el mundo. Mi padre sufría porque no le dejaba ir a verme", ha señalado.

Recordando ese pasado, ha querido descartar la posibilidad de que en un futuro, cuando llegue a tener hijos, continúe la saga de Matías en su familia. "Sé que a mi padre le haría ilusión, pero al final la gente nos va a coger manía y al niño le va a caer un peso...", confiesa.

Matías Prats siempre se ha caracterizado por sus peculiares chistes, algo que su propio hijo ha destacado también. "Mi padre tiene un sentido del humor tremendo, una sobremesa con don Matías se la recomiendo a todo el mundo", afirma.