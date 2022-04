Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casan en su mansión de Florida

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se han casado este sábado en una lujosa ceremonia que se ha celebrado en la mansión que es propiedad de la familia de la novia en Palm Beach, Florida.

La pareja ha contraído matrimonio después de dos años de espera por la pandemia y lo han hecho por el rito judío debido a la religión que profesa Nicola, recibiendo las siete bendiciones recitadas bajo la típica jupá.

La novia apostó por un espectacular vestido blanco de manga larga, diseñado por Valentino con detalles florales de encaje, que terminaba con un gran lazo en la parte de atrás. Para su confección tuvo que viajar dos veces a Roma y poder estar presente durante los últimos retoques antes del gran día.

Personalidades relevantes como Nicole Richie, el chef Gordon Ramsay, Dave Gardner, Gigi Hadid, Eva Longoria, Mel C o Serena Williams no han querido perderse este día tan especial. Elton John también estaba entre los invitados, pero finalmente no pudo acudir por compromisos profesionales.

Snoop Dog ha amenizado la fiesta que ha tenido lugar posteriormente a hacerse oficial el enlace. “David ha sido mi chico durante más de diez años y estoy muy unido a su familia. La boda de Brooklyn va a ser un gran evento y mi regalo para él y su futura esposa es que acudiré y haré una sensación para ellos en su gran día”, expresó el rapero antes del evento.

Pocos datos han trascurrido de esta boda, ya que se prohibió a los invitados que usaran las redes sociales. Con este día, se unifican dos familias de enormes fortunas, los Peltz y los Beckham, por lo que la pareja decidió firmar un acuerdo prematrimonial.