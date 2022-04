Una joven en fase terminal se casa en la planta de oncología del hospital Ramón y Cajal de Madrid

Una joven de 31 años, en la fase final de un cáncer, ha contraído matrimonio este sábado en la planta de Oncología del hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Los hechos se han dado a conocer en un hilo en Twitter publicado por Víctor Albarrán Fernández, un médico residente de Oncología en el citado hospital madrileño. El hilo se ha hecho viral.

"K, 31 años, ingresada en la fase final de una enfermedad cruel y caprichosa. De esas personas con las que empatizas más de lo que deberías. De ésas que te sonríen y no sabes si te lo mereces, ni de dónde sacan fuerzas", comienza su relato el médico.

"De ésas que te dicen 'estoy en sus manos' y te dejan un dolorcito en el pecho por no poder hacer más. O un nudo en la garganta, o yo qué sé… '¿Está casado, doctor? Si no, le quiero dar el ramo', me decía la novia. '¿Le puedo abrazar, doctor?', me decía su madre", prosigue.

"Mientras varios calmantes para aguantar 1 minutito más de pie les permitían hacerse la foto de familia. Estaban guapísimos ('podría haber cogido al menos una bata nueva'). Con una mezcla de emoción, por ver la ilusión cumplida, y tristeza por el dónde, el cuándo y el cómo", continúa en su relato el oncólogo.

"En el despacho de médicos sonaba (por azar) la canción de Los Secretos que dice 'hoy he soñado con otra vida, con otro mundo, pero a tu lado…' Y yo, que llevo bastante bien casi todo (casi siempre), he tenido uno de esos momentos en los que se te cae el mundo", confiesa el médico.

"Se te cae el techo de ese sitio en el que día a día trabajas al filo de todo, sin tiempo para pensar que tu rutina está siempre en el momento extremo de alguna vida. En el que cada gesto que hagas y cada puta palabra que digas se quedarán grabadas en la cabeza de alguien", prosiguió el doctor.

Víctor Albarrán quiso concluir su relato con una reflexión: "Vivid mucho y muy fuerte, disfrutad de cada momento insignificante. Decid eso que tengáis que decir. Perdonad y pedid perdón. Reíd todo lo que podáis. No os enfadéis por gilipolleces. Recordad a K radiante y sonriendo bajo su sonda nasogástrica. Y amad mucho y muy fuerte, que eso siempre nos quedará… por feas que se pongan las cosas", concluyó.