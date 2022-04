Tu horóscopo diario: domingo 10 de abril de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 10 de abril de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te encontrarás demasiado bien de salud: sentirás como si te faltara la energía. El estrés mental al que has estado sometido en los últimos días está influyendo más de lo que crees en tu sistema nervioso y en tu coherencia cardíaca. Debes aprender a relajarte.

Tauro

Te engancharás por completo a un libro que caerá en tus manos y que te hará ver la realidad desde otro punto de vista. No tengas prisa por terminarlo: será mejor que avances poco a poco para que puedas integrar los conceptos y llevarlos a cabo en tu día a día.

Géminis

Tienes que seguir teniendo fe en un futuro que puede ser realmente maravilloso, aunque para eso debes dejar atrás un episodio pasado que aún da vueltas sobre tu cabeza de vez en cuando. No escuches a quien no te anima a salir del todo del pozo.

Cáncer

Estás viviendo momentos de cierta tensión, pero una nueva oportunidad surgirá cuando menos lo esperes. Podría tratarse de un tema amoroso o de algo más material o concreto. Te darás cuenta de cómo los deseos se acaban cumpliendo en el momento perfecto.

Leo

Necesitas encontrar respuestas que no terminan de llegar y por eso tienes un sentimiento de estar estancado en el mismo sitio. Si escuchas con atención el punto de vista de un amigo al que normalmente no concedes demasiado crédito, encontrarás una clave.

Virgo

Si te sientes algo débil o delicado de salud, no fuerces el cuerpo y guarda reposo. Puede que tengas que anular alguna cita o incluso que alguien no acepte a la primera un no por respuesta, pero aún así debes mantenerte firme. Estás dando pasos muy importantes.

Libra

No tienes por qué acceder al chantaje sentimental que, una vez más, te hará una persona a la que tienes en alta estima. Poner límites a quienes quieres es esencial para que puedas tener una autoestima sana. A veces se te olvida lo valioso que eres y eso no es bueno.

Escorpio

Si tienes previsto hacer algún viaje, no olvides revisar todos los documentos importantes: podrías pagar muy caro un despiste de última hora. Atento también a las señales internas que pudieran indicarte un cambio de dirección en el momento menos esperado.

Sagitario

El estado de tus cuentas no es muy boyante: últimamente tienes demasiados gastos innecesarios. No puedes empezar a ahorrar si llevas el mismo tren de vida de los últimos años. Toma decisiones desde tu estado adulto que te puedan llevar a lugares más agradables.

Capricornio

No tienes por qué dar tantas explicaciones sobre tu vida a personas que, más que interesarse realmente por ti, son algo cotillas. Cuenta solo lo que quieras contar y date cuenta de que eres dueño de tu propio destino. No pidas explicaciones y no te las pedirán.

Acuario

Encuentra la manera de explicar a alguien a quien quieres algo que hasta ahora no has conseguido hacerle entender. La clave la encontrarás en el lenguaje utilizado: sé directo, claro y no te andes con rodeos innecesarios. Tienes que ser todo lo sincero que puedas. Triunfarás.

Piscis

La lista de tareas pendientes que tienes en relación al hogar no deja de aumentar. Es hora de que te pongas manos a la obra por poco que te guste: el caos que a veces sientes que hay a tu alrededor no es solo desorden externo, sino también interno. Todo está conectado.