Terelu Campos relata su lucha con la ansiedad: "No salía de casa, creía que me iba a morir"

Terelu Campos se ha abierto en canal este sábado en Viva la vida relatando los peores momentos de su vida: "He tenido momentos de ansiedad, creía que me iba a morir".

"No he tenido depresión, he tenido momentos de bajón. He ido al psiquiatra y he estado medicada, he tenido momentos difíciles. He tenido momentos de ansiedad que eso me provocaba un descontrol en mi cuerpo, tenía pavor a quedarme sola por si me pasaba algo", afirma.

La presentadora asegura que pudo conseguir aliviarse cuando su médico le dijo que "no conocía a nadie que se hubiera muerto de ansiedad". "Parece una tontería, pero yo me tranquilicé porque yo sentía que me apagaba por dentro", confiesa.

Ha relatado que la situación que sufrió cuando era joven era porque tenía varios acontecimientos que no había abordado con profesionales y no había conseguido canalizar. "Es una huida hacia adelante", declara.

"Me pilla la muerte violenta de mi padre con 18 años y tú crees que puedes superar eso de una manera natural. Al final hay cosas que se te han quedado dentro de tu cabeza y de tu alma", expresa.

"Yo no salía de mi casa, no me movía, no me relacionaba, nada, con 18 años. Yo me metía en la cama y creía que me iba a morir. Estuve en tratamiento algo más de un año, y conseguí salir", ha relatado.

Alejandra Rubio se ha mostrado incómoda al estar presente mientras su madre revelaba estas situaciones. "Yo no lo sabía, no tenía ni idea", ha confesado. Además, ha mostrado su desacuerdo con que Terelu haya contado esta etapa de su vida públicamente, algo que no ha respaldado ella misma porque considera que "es necesario".