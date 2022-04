Las claves por las que Putin ha cambiado su cúpula militar en Ucrania tras 45 días de invasión fallida

Este sábado se cumplen 45 días desde que el pasado 24 de febrero, Putin rompiera con la estabilidad geopolítica de Europa y decidiera invadir Ucrania, dejando un rastro de destrucción y muerte que conmociona cada día a la opinión pública internacional.

Pero aunque las previsiones de la propia Rusia y de muchos analistas es el que el poderío militar de Moscú sometería a Ucrania en poco tiempo, la heroica resistencia de la población local, liderada por su presidente, Volodimir Zelenski, han parado en seco los planes de Putin.

Por eso, el presidente ruso, que ve que sus objetivos bélicos no se cumplen y que las sanciones de Occidente amenazan con asfixiar económicamente a su país, ha decidido dar un cambio de timón en su estrategia.

La realidad para Putin es que tras mes y medio de guerra, no solo no ha derrocado al gobierno ucraniano, sino que más allá de destrucciones de ciudades como Mariúpol, Rusia no ha conseguido conquistar ninguna ciudad importante del país.

Ya hace días Rusia anunció que se retiraba del centro y norte del país para centrar sus acciones en el este, en la zona del Donbás, aunque Ucrania sospecha que sería una estrategia para volver más tarde a atacar Kiev.

Un militar con experiencia en Siria

Este sábado, la BBC ha desvelado que el Gobierno ruso ha designado al general Alexander Dvornikov como nuevo responsable de las operaciones militares de la invasión de Ucrania.

Dvornikov tiene 60 años de edad, es comandante del Distrito Militar Sur, y ha acumulado durante su carrera amplia experiencia en operaciones rusas en Siria. Su misión no es otra que organizar los diferentes mandos que operan ahora mismo en Ucrania, y cuya coordinación ha sido hasta ahora "realmente deficiente", según cree el Kremlin.

"Ese comandante en particular tiene mucha experiencia en operaciones rusas en Siria. Por lo tanto, cabe esperar que mejore el comando y control general de la operación", según las fuentes de la BBC.

Estas fuentes afirman que Rusia pretende que Dvornikov resuelva la "tensión actual" en el seno del Ejército ruso, que está empeñado en conquistar el este de Ucrania de la manera más rápida posible sin atenerse a la llegada de efectivos a través de "tácticas más apropiadas y con la lección aprendida de algunas de las desastrosas operaciones protagonizadas hasta ahora".

El general Alexander Dvornikov fue el responsable de dirigir las Fuerzas Armadas rusas en Siria desde septiembre de 2015 hasta junio de 2016 como apoyo al Gobierno de Damasco. Durante su mando, la aviación rusa acometió más de 9.000 incursiones contra rebeldes y grupos yihadistas y se pudieron liberar alrededor de 400 asentamientos, incluido el sitio histórico de Palmira.

En Siria, Rusia aplicó las tácticas que ya había empleado en Chechenia, unas estrategias que se pueden resumir como arrasar todo lo que encuentren a su paso, con la idea de minar psicológicamente al enemigo.

Obsesión por una fecha

El cambio de timón de Putin también podría tener una explicación: su obsesión por una fecha, el 9 de mayo. Ucrania ya advirtió hace días que el Kremlin "impone la idea de que la guerra debe completarse antes del 9 de mayo de 2022".

La fecha es muy simbólica para Rusia, ya que es el día en el que se lleva a cabo el espectacular desfile del día de la victoria en la Plaza Roja de Moscú, todos los años, para conmemorar la rendición de la Alemania nazi y el final de la Segunda Guerra Mundial.

El Día de la Victoria en Rusia es un festivo nacional, que conlleva el cierre de la mayoría de las oficinas públicas, escuelas y negocios, y debido a que otros países más prorrusos transmiten el discurso del día de la victoria de Putin, el evento es una de las ocasiones más vistas del año.