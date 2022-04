Acusan a una aerolínea de cobrar a refugiados ucranianos por su equipaje

Numerosas empresas en toda Europa se han puesto a disposición de los refugiados ucranianos para proporcionarles ayuda ante la nueva situación generada por la guerra que ha provocado Rusia con su invasión.

No obstante, se están dando algunos casos en los que estas ayudas dejan de ser desinteresadas. Es lo que han denunciado en Reino Unido con la compañía aérea low-cost Wizz Air.

Tal y como recoge el Mirror, esta compañía aérea fletó aviones gratuitos para llevar refugiados ucranianos a Gran Bretaña, pero les cobró por llevar su equipaje en su éxodo.

Agnese Edmonds es una mujer de Essex que acoge a una familia ucraniana de cuatro integrantes, a quienes les pidieron pagar 108 libras esterlinas (unos 130 euros), por las dos maletas que portaban.

"Aunque no tenían demasiado equipaje, los adultos tenían una maleta cada uno, así que tuvieron que pagar por eso", dijo Edmonds al Mirror. "No se qué pasó con aquellas personas que no tenían dinero, ¿cómo se las arreglarían? ¿Quién pagaría por ellos?", se pregunta la mujer.

Según este rotativo, Wizz Air anunció que ofrecería 100.000 billetes sin coste a los refugiados, pero en su web admitía que se les podría cobrar tarifas adicionales por equipaje.

"Se incluye gratis una maleta de mano (40x30x20 cm) por pasajero. Cualquier otro equipaje y servicios adicionales se pueden comprar durante o después de la reserva. Se aplican tarifas estándar", dijo Wizz Air.