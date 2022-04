Tu horóscopo diario: sábado 9 de abril de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 9 de abril de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te adentrarás de lleno en un universo de emociones desconocido para ti hasta este momento. Eso te inquietará. Pero debes saber que todo se irá recolocando en tu interior a medida que avances hacia esos territorios nuevos en los que, sin duda, llegarás a experimentar sensaciones agradables.

Tauro

Tendrás que sacar fuerzas de flaqueza para afrontar una situación que en un principio no te resultará nada fácil. Por momentos te sentirás perdido. Pero si tienes fe y perseveras, acabarás encontrando un camino que, tal vez, te lleve a un lugar mucho mejor que el que ya conocías.

Géminis

Enhorabuena. Estás atravesando una racha de buena suerte. Aprovecha estos días en los que los astros están de tu parte para conseguir esos objetivos que se te han resistido hasta ahora. Tienes un potencial mucho más grande y es importante que seas consciente de ello.

Cáncer

Hay algunos problemas que te preocupan desde hace tiempo y que no terminan de resolverse. Estás haciendo todo lo que está en tu mano, pero la vida te está pidiendo más tiempo. Debes tener paciencia: las soluciones llegarán en el momento perfecto.

Leo

Tendrás que enfrentarte a ciertos problemas relacionados con la tecnología que, por momentos, te sacarán de quicio. Asume cuáles son tus puntos débiles y pide ayuda para que todo sea más fácil. Sobre todo, no te desesperes: no le des al asunto una importancia que no tiene.

Virgo

Tus sueños aún pueden hacerse realidad: no tires la toalla tan pronto. En la perseverancia y la fe encontrarás las claves para lograr lo que un día sí creíste que era posible. No hagas caso a algunas personas de tu entorno que no creen realmente en lo que amas.

Libra

Serás la estrella de una fiesta o acontecimiento social en el que lo pasarás a lo grande. No pongas límites: puede que conozcas a alguien con quien podría comenzar una bonita historia. Ábrete a todas las posibilidades y así la vida podrá sorprenderte más de lo que ahora puedes imaginar.

Escorpio

Desde hace semanas o incluso meses te asalta la idea de dar un giro a tu vida en el plano laboral, pero no terminas de decidirte. Hoy compartirás tiempo con una persona que ya ha pasado por lo mismo que tú y que podrá asesorarte. Debes ir paso a paso.

Sagitario

No estás en tu mejor momento de salud, pero tranquilo: tampoco tienes nada grave. Son solo avisos de tu cuerpo para que realmente te pongas las pilas en los cuidados físicos. Una buena alimentación y el ejercicio serán claves para que goces de una alta energía y vitalidad.

Capricornio

Hoy será un día de acción. No dejarás de hacer cosas en todo el día y te sentirás enormemente productivo. Pero al mismo tiempo te sentirás agotado: no todo puede ser una carrera. Tienes que encontrar la manera de hallar el equilibrio que tu mente y tu cuerpo necesitan.

Acuario

Deja a un lado esa voz de tu cabeza que trata de impedirte ser feliz. No tienes por qué creerte todo lo que te dice tu diálogo interno. Alza la mirada hacia las nuevas oportunidades que la vida quiere ofrecerte y no pierdas más el tiempo con pensamientos negativos que no te llevan a ningún lado.

Piscis

Empezarás a ver cómo se dan ciertos cambios muy beneficiosos en la persona con la que estás compartiendo tu vida. No puedes obligarle a ir más rápido: lo mejor será que le acompañes con amor y con paciencia. Todo se irá resolviendo si llegas a confiar.