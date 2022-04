Jorge Javier Vázquez habla en directo con Rocío Flores tras la infidelidad de su novio

Jorge Javier Vázquez consiguió este miércoles las primeras palabras de Rocío Flores después de hacerse públicas las declaraciones de Laura Gutiérrez, quien reconoce haber mantenido relaciones sexuales con Manuel Bedmar.

La pareja de Rocío Flores desde hace ya más de cinco años le habría sido infiel con esta joven durante aproximadamente seis meses, y ahora ha decidido hacer pública la relación.

El presentador de Sálvame quiso lograr las primeras declaraciones al respecto de la hija de Antonio David Flores y la llamó en pleno directo por teléfono.

Pese a la mala relación que mantienen entre ambos por el posicionamiento del periodista a favor de Rocío Carrasco desde su docuserie, la joven le contestó.

"Hola Rocío, soy Jorge Javier Vázquez", comenzó la conversación por parte del presentador, visiblemente nervioso por la situación.

El reencuentro vía telefónica entre ambos no duraba demasiado, aunque Jorge Javier aseguró que no le había colgado. "Me ha dicho: 'Buenas tardes Jorge Javier, no tengo nada que decir'", reveló.