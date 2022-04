10 Sentits selecciona als huit finalistes per al seu Certamen Coreogràfic

Amb vocació per convertir València en capital del talent jove respecte a les arts vives, enguany han sigut més de 350 companyies nacionals i internacionals les que s'han inscrit amb tal de mostrar les seues obres davant un jurat professional i una audiència exigent, destaca l'organització en un comunicat.

Espai Inestable torna a ser la seu que acull la competició en un any amb la presència d'obres internacionals com a novetat, ja que la passada edició es va fitar la selecció a únicament companyies d'àmbit nacional.

Les huit destacades proposades finalistes que competiran en aquesta edició són 'Simposio' de Bellanda Company, amb una obra sobre la dinàmica de les relacions de parella en la societat actual; '@more' de la coreògrafa francesa Camille Granet, que reflexiona sobre les xarxes socials i els amors digitals; 'We find each other in the Plenum' de Zoi Efstathiou, on dos dones intercanvien les seues experiències en un món de solitud; i 'La medida que nos ha de dividir' amb la qual Qabalum es qüestionen tot el que ens pertorba en clau de moviment.

Completen la llista DUONUX i el seu anomenat 'Delicious Overdose', una proposta en forma de metàfora visionària i de viatge interior oníric; la reflexió entorn de la resiliència de la condició humana que presenta ENTITEY/jasonmartin en 'Plaidoyer pour l'Impermanence'; 'underwater' de Paula Saiz per a entendre la importància de l'amor propi; i finalment 'Hybrid' de Nishelma CIA amb un missatge de sensibilització sobre qüestions binàries i existències dissidents.

L'"originalitat, qualitat i nous llenguatges de moviment" seguiran intactes i guiaran les notes principals en relació al lema 'El Amor', que enguany marca la nova edició de 10 Sentits amb una reflexió sobre la necessitat d'estimar i de posar el focus en l'essencial.

El jurat encarregat d'atorgar el premi, compost per una dotació econòmica de 2.000 euros i una peça de la firma Lladró, està format per Roberto Fratini, dramaturg i docent en Institut del Teatre; Marco Antonio Blázquez, gestor cultural, gerent i productor executiu del Festival Madrid en Danza; María José Mora, directora artística de Dansa València; Jacobo Pallarés, codirector d'Espai Inestable; Patrick Bonté, director artístic de Les Brigittines (Bèlgica); Mira Helenius, directora artística i CEO de Skanes Dansteater (Suècia); i Franziska Grevesmühl-v. Marcard, Gestora i Directora de Norddeutsche Konzertdirektion-NDKD (Alemanya). A més, Espai Inestable concedirà el premi MIGRATS 2022.