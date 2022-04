Els Premis Nacionals de la Crítica reconeixeran la millor obra internacional publicada a Espanya

Així s'ha anunciat en l'acte de benvinguda al jurat dels guardons, que atorga anualment l'Associació Espanyola de Crítics Literaris (AECL) als millors textos de poesia i narrativa en espanyol, català, basc i gallec.

En l'acte, celebrat en l'Ajuntament de València, la vicealcaldesa i alcaldessa en funcions, Sandra Gómez, ha assenyalat que "gràcies a aquests premis, València consolida el seu lloc en el mapa de les coses importants, de les coses de veres, les del talent, les que ens ajuden a filar el relat de la València de la qual volem parlar".

Gómez, qui ha repassat els autors i autores valencians que han rebut aquests guardons al llarg de la seua història, ha explicat que "és la seua prosa i els seus versos els que parlen del que vam ser i del que som".

"Amb Chirbes i Torrent hem descobert les trames que es fonien quasi amb la realitat d'un període molt concret de la realitat valenciana i espanyola. 'Crematorio' i 'Espècies protegides' estan ací per a recordar-nos on no podem tornar. I la poesia de Brines ens evoca eixa empatia tan mediterrània que ens espenta a abraçar la vida amb molta passió", ha agregat.

La regidora ha recorregut també la història literària de la ciutat, de la qual ha dit que és "el millor exemple de l'Espanya policèntrica i polifònica en la qual vivim, una ciutat reconeguda per la seua riquesa cultural, virtuts que molts de vostés ja coneixen però que redescobriran en el recorregut cultural amb què continua aquesta jornada".

Finalment, Sandra Gómez ha convidat al jurat a comprovar "la transformació urbana dels nostres carrers i places, recuperades per a les persones, i que ha posat en valor l'immens patrimoni històric dels valencians i valencianes". "Molt ha canviat la nostra ciutat des de fa trenta anys", ha fet notar.

Per la seua banda, la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha recordat que "feia prop de 30 anys que aquests premis no es decidien a València i des d'aquest ajuntament sabíem que era fonamental que la nostra ciutat recuperara eixa destinació en el món de les lletres".

ABRIL, UN MES ESPECIAL

"I més a l'abril, un dels mesos més especials per al sector del llibre, les biblioteques, els autors i autores, als quals coneixem en la fira del llibre, un mes en què celebrem el dia internacional del llibre infantil i juvenil i, pròximament, el dia del llibre", ha subratllat.

Ibáñez s'ha preguntat "com poden viure els qui creuen que tot està escrit". "Nosaltres, òbviament, no ho creiem, I més quan en breu es decidirà un dels guardons literaris més prestigiosos de l'any, tant en narrativa com en poesia, i que a més s'ha convertit en l'únic premi que s'atorga en les quatre llengües oficials".

Aquest dissabte al matí, l'Ajuntament de València acollirà l'anunci de les obres guanyadores dels premis nacionals de la crítica literària, que no se celebraven a València des de 1994.

Diversos valencians han sigut distingits al llarg de la seua història amb aquest guardó, entre els quals es troben Francisco Brines, Tomás Segovia, Guillermo Carnero, Jaime Siles, Carlos Marzal, Vicente Gallego, Maria Beneyto, Joan Francesc Mira, Ferran Torrent, Martí Domínguez y Manuel Baixauli.