Antonio Rossi desveló en exclusiva en El Programa de Ana Rosa que Isabel Pantoja, tras todo lo que le ha pasado recientemente, se iría de España en un futuro cercano. Una información que, según María Patiño, no era exclusiva porque ya la había dado ella.

La periodista de Sálvame quiso dejar claro en el programa que había sido ella la que había dado la noticia antes, mandándole un mensaje a su compañero: "La noticia del futuro de ‘la Pantoja' la dio tu compañera María Patiño en este programa. Dónde se iba y con quién".

Pero tras esa puntualización, al día siguiente María ha querido disculparse por lo que ella misma ha calificado como "un ataque de soberbia": "Ayer hice algo en este plató de lo que no me siento nada orgullosa. Le quiero pedir perdón a mi compañero Antonio Rossi. Él dio una información de que Isabel Pantoja abandonaba España".

"Creo que no estuve a la altura. Antonio, te pido perdón. Soy de las que asumo las cosas cuando las hago mal. No señalo nunca a nadie. Quiero pedir disculpas porque no fui ni buena compañera ni buena amiga. Perdón, Antonio", ha zanjado.