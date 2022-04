Ucraïna.- Habiliten un nou centre d'acolliment i atenció a refugiats a l'antiga Fe de València

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha visitat aquest divendres les instal·lacions, que estan operatives des de dijous passat i la gestió de les quals s'ha encomanat a la Creu Roja, ha detallat la Generalitat en un comunicat.

L'AVSRE ha adequat sis plantes de l'edifici per a instal·lar un total de 247 llits i 50 bressols. També s'ha disposat una ludoteca, dos menjadors i una oficina on personal de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tramita targetes SIP. Un centenar de persones refugiades ja es troben a l'alberg.

Bravo ha explicat que la iniciativa "ha sorgit per a donar resposta a la demanda residencial que existeix a València, com ens van traslladar l'Ajuntament de València i la pròpia Creu Roja".

"Com ja es va fer amb el centre de recepció de la Ciutat de la Llum d'Alacant, des de la Generalitat hem treballat per a adequar l'antiga Escola d'Infermeria i convertir-la en un centre d'acolliment per a les persones que arriben procedents de la guerra d'Ucraïna, amb els primers recursos immediats d'assistència sanitària, assistència psicològica", ha ressaltat.

A més, ha manifestat que també es prestarà assessorament jurídic per a orientar-los en recursos laborals, en com continuar un negoci que tenien en el seu país o en "tot el que afecta als seus drets fonamentals".

"Aquest espai és necessari com demostra el fet que, en 48 hores ja hi ha un centenar de persones ací allotjades mentre el sistema d'acolliment els facilita una solució residencial més permanent", ha apuntat.

A més, ha remarcat que l'AVSRE ha habilitat, fins ara, 742 llits en centres de recepció i acolliment: 495 a la Ciutat de la Llum d'Alacant i 247 a La Fe de València.