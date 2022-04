Un guia i una excursionista moren després de caure a l'aigua per un barranc a Bolulla (Alacant)

El grup estava format per un total de sis persones que es trobaven en una zona muntanyenca, quan tots dos, s'han precipitat pel barranc cap al corrent d'aigües interiors per causes que s'estan investigant.

L'operatiu ha començat cap a les 14.20 hores i ha sigut necessària la intervenció de l'helicòpter del consorci de bombers. D'una banda, l'home, de 43 anys, ha sigut trobat inconscient arrossegat pel corrent diversos metres. Després de rescatar-lo en Les Fonts d'Algar, un equip del SAMU li ha realitzat maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada.

No obstant açò, no hi ha hagut resposta ja que havia mort. Per la seua banda, la dona, de la qual no s'ha facilitat l'edat, ha sigut trobada en les mateixes circumstàncies, encara que presentava dificultats respiratòries. Així i tot, encara que se li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar, finalment tampoc s'ha pogut salvar la seua vida.

La resta de l'equip no ha resultat ferit. En la intervenció han participat l'helicòpter de rescat, un grup de rescat de muntanya, una unitat de comandament i mitja dotzena de bombers del parc de Benidorm