L'Audiència de Castelló condemna a 26 anys i 5 mesos de presó al jove que va matar a colps el seu bebé a Almassora

L'Audiència Provincial de Castelló ha condemnat a una pena de 26 anys i cinc mesos de presó pels delictes d'assassinat, lesions i violència habitual a un home de 21 anys que va matar a colps el seu bebé de deu mesos en el domicili familiar d'Almassora.

La sentència va ser dictada després d'un veredicte de culpabilitat en el qual el jurat popular no va considerar provat que el pare actuara amb la intenció de causar la mort del xiquet, argument que porta al magistrat president del Tribunal a no imposar la pena de presó permanent revisable, com sol·licitava inicialment la Fiscalia.

La sentència no contempla cap indemnització per als familiars del bebé sobre la base del dictamen emès per unanimitat dels nou membres del jurat. Aquest van entendre que l'àvia materna de la víctima no havia de rebre una compensació econòmica per la mort del menor ja que "no tenia un especial vincle amb la víctima, no ha col·laborat en la seua criança ni va tractar de previndre la situació".

Els fets van succeir durant el matí del 13 de setembre de 2020 en el domicili familiar a Almassora, quan el xiquet va començar a balbotejar i a plorar i el condemnat, que no podia dormir per aquest motiu, el va traure del bressol.

L'home, que segons el relat de fets provats coneixia l'alta probabilitat que es produïra la mort del menor, li va colpejar en dos ocasions contra la paret. El xiquet va patir un traumatisme cranioencefàlic que li va causar la mort poc després en l'Hospital General de Castelló.

La sentència, que pot ser recorreguda davant el TSJCV, explica que des del moment del seu naixement, al novembre de 2019, el pare va propinar al bebé galtades, colps i almenys una mossegada perquè li molestaven les seus plors. Eixes agressions es van intensificar en 2020.