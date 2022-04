Treballadors de CaixaBank es concentren contra la seua "insostenible" situació: "Si no hi ha reacció convocarem parades"

En eixe sentit, han assenyalat que la direcció ha de "reduir la sobrecàrrega de treball i la pressió comercial" a la qual s'han vist abocats els seus treballadors per "l'ERO més salvatge de la història, amb una eixida de 6.452 companys", i el procés d'integració de Bankia, així com millorar les seues condicions salarials "després d'haver fet guanyar a CaixaBank més de 2.300 milions en 2021".

En eixe sentit, el secretari d'UGT en CaixaBank, Iván Argüelles, ha assenyalat que "amb els beneficis tan extraordinaris" que està tenint CaixaBank "ha de dignar-se a prendre mesures de caràcter intern que reduïsca la sobrecàrrega de treball i la pressió comercial a la qual ens veiem sotmesos dia a dia en el centre de treball" per a poder "seguir prestant un servici de qualitat".

Així, ha assenyalat que les mesures adoptades fins ara són "totalment insuficients" quan després de l'ERO i la fusió "hi ha menys mans per a atendre el mateix nombre de clients i uns volums de negoci a nivells màxims". "Que ens doten de mitjans tant personals com a tècnics i que reduïsquen la pressió a la qual ens veiem sotmesos per a aconseguir els reptes marcats", ha reclamat.

De la mateixa manera, el secretari de CCOO en CaixaBank, Carlos Manuel Villar, ha recalcat que "la situació és insuportable en tots els sentits: Les prolongacions de jornada són tremendes, hi ha crisis per ansietat, i ni tan sols podem cobrir les baixes per malaltia o vacances". "Necessitem una reacció ràpida per part de la direcció i no sol pegats perquè aquesta situació que requereix d'una anàlisi i una solució més profunda", ha reclamat.

Per la seua banda, el president del SECB (Sindicat d'Empleats de CaixaBank), Vicente Navarro, ha lamentat que l'entitat "només fa que donar solucions cara a l'exterior cara, a la galeria, però no per als seus treballadors". En eixe sentit, ha assenyalat que "amb menys recursos i menys oficines estem atenent als mateixos clients" als quals se suma la pressió social que hi ha hagut per a millorar l'atenció a la gent gran.

Sobre aquest tema, ha apuntat que davant la campanya 'Sóc major, no idiota' la direcció ha ampliat horari de caixes i assegura més gestors, però "de cara endins, per a la plantilla, no dóna cap solució".