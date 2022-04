El TSJCV rebutja que la Generalitat haja d'indemnitzar amb 27 milions per danys i perjuís a dos ITV per rebaixar tarifes

Així consta en dos sentències de la secció cinquena de la sala, a les quals ha tingut accés Europa Press, on el tribunal dona la raó a la Conselleria enfront dels arguments de les concessionàries del servici ITV de Levante, que reclamava 10.728.899,74 euros, i Valenciana de Servicis ITV, que fixava la quantia en 16.139.159,78. Ambdues sentències no són fermes i poden ser recorreguts.

Es tracta de les dos primeres sentències guanyades pel departament que dirigeix Rafa Climent en relació amb la reducció de tarifes de les ITV per contaminants i sonora. La mateixa sala té altres quatre resolucions pendents.

En tots dos casos, les concessionàries havien demandant la Generalitat Valenciana per un acord de juliol de 2020 de la secretaria autonòmica d'Economia Sostenible, que no havia accedit a la reclamació de responsabilitat patrimonial sol·licitada per les empreses pels danys i perjuís derivats d'una actualització de les tarifes aplicables a la prestació de servici a partir de l'1 d'abril de 2014, per la reducció de la part relativa a contaminants i sonora.

Sobre eixe acord de març de 2014, el TSJCV, en una sentència de maig 2017, va declarar que estava viciat d'anul·labilitat -i no de nul·litat radical- per no estar suficientment motivat, per ser un acte en exercici d'una potestat discrecional en el si d'un contracte administratiu.

Les mercantils argumentaven l'antijuricitat de la lesió econòmica que se'ls havia causat a partir de la rebaixa en la tarifa aplicada les proves d'emissions contaminants i comprovació sonora i a l'equilibri econòmic financer del contracte d'adjudicació en cada cas.

Per a les concessionàries, l'acord del Consell pel qual es va aprovar la rebaixa no era raonable en emetre's "sense comptar amb els ineludibles estudis econòmics i tècnics que fundaren la correcció de la minva de dos tarifes" i es va practicar sense comprovar primer que aquest no implicava un desequilibri econòmic.

No obstant açò, la sala no accedeix a les pretensions d'invalidesa jurídica i de reconeixement d'una situació personal individualitzada per part de les concessionàries. Segons la sala, l'acció de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques no és la que es va haver de plantejar, una vegada que tenien el seu favor una sentència ferma procedent de la jurisdicció contenciós-administratiu que va anul·lar la reducció de les tarifes vinculades a les proves de comprovació sonora i emissions contaminants.

En aquest cas, considera que han articulat "de manera errònia" les seues pretensions d'invalidesa i de reconeixement de drets econòmics en utilitzar una llera formal inadequada: el de l'acció de responsabilitat extracontractual i/o patrimonial de les administracions públiques quan van haver d'acudir a la via de la responsabilitat contractual.

I aquest fet fa que la Sala no puga entrar a examinar cap de les al·legacions que formulen sobre lesió antijurídica i abast dels danys al·legats.