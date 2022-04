10 Sentidos selecciona a los ocho finalistas para su Certamen Coreográfico

Con vocación por convertir a València en capital del talento joven respecto a las artes vivas, este año han sido más de 350 compañías nacionales e internacionales las que se han inscrito con tal de mostrar sus obras ante un jurado profesional y una audiencia exigente, destaca la organización en un comunicado.

Espacio Inestable vuelve a ser la sede que acoge la competición en un año con la presencia de obras internacionales como novedad, ya que la pasada edición se acotó la selección a únicamente compañías de ámbito nacional.

Las ocho destacadas propuestas finalistas que competirán en esta edición son 'Simposio' de Bellanda Company, con una obra sobre la dinámica de las relaciones de pareja en la sociedad actual; '@more' de la coreógrafa francesa Camille Granet, que reflexiona sobre las redes sociales y los amores digitales; 'We find each other in the Plenum' de Zoi Efstathiou, donde dos mujeres intercambian sus experiencias en un mundo de soledad; y 'La medida que nos ha de dividir' con la que Qabalum se cuestionan todo lo que nos perturba en clave de movimiento.

Completan la lista DUONUX y su llamado 'Delicious Overdose', una propuesta en forma de metáfora visionaria y de viaje interior onírico; la reflexión en torno a la resiliencia de la condición humana que presenta ENTITEY/jasonmartin en 'Plaidoyer pour l'Impermanence'; 'underwater' de Paula Saiz para entender la importancia del amor propio; y por último 'Hybrid' de Nishelma CIA con un mensaje de sensibilización sobre cuestiones binarias y existencias disidentes.

La "originalidad, calidad y nuevos lenguajes de movimiento" seguirán intactos y guiarán las notas principales en relación al lema 'El Amor', que este año marca la nueva edición de 10 Sentidos con una reflexión sobre la necesidad de amar y de poner el foco en lo esencial.

El jurado encargado de otorgar el premio, compuesto por una dotación económica de 2.000 euros y una pieza de la firma Lladró, está formado por Roberto Fratini, dramaturgo y docente en Institut del Teatre; Marco Antonio Blázquez, gestor cultural, gerente yproductor ejecutivo del Festival Madrid en Danza; María José Mora, directora artística de Dansa València; Jacobo Pallarés, codirector de Espai Inestable; Patrick Bonté, director artístico de Les Brigittines (Bélgica); Mira Helenius, directora artística y CEO de Skanes Dansteater (Suecia); y Franziska Grevesmühl-v. Marcard, Gestora y Directora de Norddeutsche Konzertdirektion-NDKD (Alemania). Además, Espacio Inestable concederá el premio MIGRATS 2022.