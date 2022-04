El PP diu a Puig que "si no hi ha vergonyes que tapar", que accepte comissions d'investigació sobre Oltra i el seu germà

Així ha valorat la postura del també líder del PSPV, qui aquest divendres ha insistit que "en absolut" li preocupa la possible imputació d'Oltra (Compromís), pel cas d'abusos a una menor tutelada per part del seu ex-marit, ni per la investigació de les ajudes concedides a empreses vinculades al seu germà després que un jutge haja citat a Francis Puig a declarar.

En un comunicat, Bastidas ha advertit que "a Puig se li oblida que els qui estan parlant són els tribunals: Són els que estan posant en una situació difícil a la seua Consell i els que estan destapant les vergonyes d'un govern que no vol donar la cara i assumir responsabilitats".

"Els ciutadans mereixen conéixer tota la veritat. Saber si Oltra va actuar com deuria en el cas dels abusos a una menor tutelada per part del seu ex-marit. I saber si els diners dels valencians que han anat a les empreses del germà de Puig i els seus socis van ser empreats de manera adequada", ha recalcat.

En aquesta línia, la diputada del PP ha reclamat a Puig "més altura moral", defenent que "un dirigent polític ha de ser coherent i prendre decisions polítiques quan hi ha ombres en la seua gestió".

I és que, al seu juí, l'última sessió de control celebrada aquest dijous en Les Corts, va mostrar el nerviosisme de Puig i de manera especialment significativa d'Oltra, que "va recórrer a teories de la conspiració". "El tripartit valencià està bloquejat. És molt difícil mantindre el cap en la gestió quan la concessió d'ajudes és més que dubtosa i quan un jutge demana la teua imputació", ha afegit.

Per contra, Bastidas ha recordat "les reiterades lliçons i acusacions que donaven PSPV i Compromís quan estaven en l'oposició i que ara han quedat en res". "Amb Puig i Oltra les línies roges són inexistents -ha abundat-. Per açò mantenen a alts càrrecs imputats com els directors generals de Política Lingüística, Aigua, Urbanisme, Infància, així com la sotssecretària de Sanitat, entre uns altres".