Desde el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Madrid es noticia. Claro, que -como dice la vicealcaldesa- por razones por las que no debería serlo. En los dos últimos meses, la Administración local está en entredicho por dos casos de presunta corrupción. Ambos tienen su origen en el cobro de comisiones durante los meses más duros de la pandemia. Y ambos han comprometido políticamente al alcalde. De ahí que se haya puesto a prueba la coalición Almeida-Villacís.

La sospecha se instaló en Cibeles el 16 de febrero. Unas informaciones apuntaban a que el núcleo duro de Pablo Casado [Génova] habría contratado a un detective privado para investigar, desde una empresa pública del Ayuntamiento de Madrid, las comisiones que se habría llevado el hermano de la popular Isabel Díaz Ayuso [Comunidad de Madrid]. Las miradas apuntaban al regidor popular, dado que el dinero habría salido de las arcas municipales y uno de los implicados era su mano derecha, Ángel Carromero.

El propio alcalde trató de capear el temporal, siendo el primero en dar una rueda de prensa con ronda de preguntas, y negó cualquier implicación. Pese a ello, la crisis hizo mella en el Ayuntamiento: Carromero renunció a su cargo horas después, y los grupos municipales se le echaron encima; tanto la oposición de Cibeles como su propia socia de Gobierno, que acordaron crear una comisión de investigación que comenzó el pasado 28 de marzo y sigue su curso.

Begoña Villacís, "de inicio", dijo confiar en la palabra del alcalde, pero el hecho de que "el Ayuntamiento de Madrid salga todos los días como una plaza más de la guerra del PP" y que una investigación se haya llevado a espaldas del partido con el que el PP gobierna en coalición "ha minado la confianza" en el equipo del regidor popular, dijo aquel día. Villacís además subrayó su desmarque de Almeida liderando la investigación al PP por el presunto espionaje a Ayuso.

En todo caso, desde un principio se ha mostrado en contra de presentar una moción de censura contra el alcalde, hasta el momento en que haya pruebas consistentes que confirmen el presunto caso de espionaje y la implicación del alcalde. En este caso de investigación, el alcalde cuenta con el respaldo de la Oficina contra el Fraude y el Comité de la EMVS. El 28 de marzo la Oficina archivó el caso porque "no observa fraude, corrupción, malas prácticas ni conflicto de intereses". Ese mismo día, el Comité ético de la empresa municipal archivó la investigación porque "no se observa fraude, corrupción, malas prácticas ni conflicto de intereses". Y es en esos informes en los que el regidor basa su defensa frente a los señalamientos de la oposición.

Apenas alcanzada la tercera sesión de investigación del caso de espionaje, un nuevo escándalo sacude Cibeles. El pasado viernes 1 de abril, nuevas informaciones desvelan que la Fiscalía Anticorrupción lleva un año y medio investigando a dos empresarios que habrían cobrado altas comisiones por unos contratos firmados con el Ayuntamiento de Madrid.

Aquel viernes, Almeida y Villacís salieron a defender a sus técnicos municipales: "Se investiga a los empresarios, no al Ayuntamiento", dijeron ambos. La situación fue cambiando a lo largo de la siguiente semana, cuando apareció el primo de Almeida como intermediario entre el empresario Luis Medina -el que habría estafado- y el Ayuntamiento. "No tuve ninguna participación directa ni indirecta en esa negociación", defendió el regidor popular el pasado 7 de abril. Pero habría sido su primo quien le habría puesto en contacto al Ayuntamiento con Luis Medina. "Yo no tenía ni idea de que mi primo había intervenido de cualquier manera. La persona con la que contactó [su familiar] no fui yo". Es decir, el alcalde sostiene que se enteró de que su primo intervino en el contrato por los medios de comunicación, cuando este había realizado los trámites con la persona más cercada al regidor en el día a día de Cibeles.

Es en esta parte del relato en la que la vicealcaldesa se desmarca. "Ningún área de Ciudadanos está implicada y puedo asegurar que ninguna de estas empresas contactó con nadie de Ciudadanos", sostuvo en una comparecencia a la que acudió sin el alcalde. Begoña Villacís manifestó públicamente su confianza en Almeida, aunque recela del fondo de la cuestión. "No tengo por qué no creerle, pero el caso es feo". En cualquier caso, vuelve a descartar la moción de censura contra el alcalde, no sin exigencias. Si en el primer caso apoyó la comisión de investigación, en el segundo exige una doble auditoría a los contratos de emergencia que firmó el Ayuntamiento durante la pandemia.

La coalición Almeida-Villacís "sigue unida". Fuentes del Partido Popular sostienen que no existe "ningún problema" y que tienen una "lealtad mutua". Sin embargo, fuentes de Ciudadanos reconocen que la confianza se ha visto "tocada" tras estos dos últimos escándalos. El entorno de la vicealcaldesa sostiene que "en algunas ocasiones, el regidor popular no ha respondido de la misma manera" que lo ha hecho la vicealcaldesa con el alcalde. Por ejemplo, en el primer escándalo, cuando el alcalde admitió que conocía el caso desde hacía dos meses y que había hecho sus propias averiguaciones, sin haberlas compartido con la vicealcaldesa, que se enteró por la prensa.