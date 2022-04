Més de 2 milions de desplaçaments en les carreteres valencianes en la primera fase de l'operació de Setmana Santa

D'aquesta xifra, corresponen a la província de València 1.050.000, a la d'Alacant 680.000, i a la de Castelló 340.000. En aquesta primera fase de l'operació especial de trànsit, s'espera nivell estatal un total de 3.750.619 desplaçaments de llarg recorregut, dels quals un 20% corresponen a l'àrea d'influència d'aquest Centre de Gestió del Trànsit.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha aconsellat als conductors "màxima precaució en la carretera", al mateix temps que ha indicat que per a aquesta operació es "utilitzaran tots els recursos disponibles" amb la finalitat de garantir la seguretat en les carreteres valencianes.

D'aquesta manera, agents de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, Personal Funcionari del Centre de Gestió del Trànsit, Patrulla d'Helicòpters i personal encarregat del manteniment d'equips i de la instal·lació de mesures en carretera, prestaran especial atenció a les incidències del trànsit que amb motiu d'aquests desplaçaments se'n vagen produint, sobretot encaminades a aconseguir la major fluïdesa i seguretat en el trànsit que amb aquest motiu es produirà.

A més, es comptarà amb la col·laboració de les Policies Locals, per als accessos a les grans poblacions i travessies on tinguen atribuïda i exercisquen la vigilància.

La delegada ha explicat que l'operació de la DGT també contempla el desplegament de mig aeris amb base a Manises per a obtindre informació de totes aquelles incidències que ocórreguen en el trànsit rodat, ja siga en les principals vies com en els itineraris alternatius disposats amb motiu de l'Operació Especial per la Direcció general de trànsit.

Tot açò per a proporcionar major seguretat i rapidesa en els desplaçaments, tractant d'evitar les aglomeracions de trànsit, així com pal·liar en el màxim possible les retencions que pogueren produir-se pel massiu moviment de vehicles previsible per a aquestes dates.

Durant tot el període de Setmana Santa, la DGT preveu que es produïsquen 14,6 milions de desplaçaments de llarg recorregut, un 2,10% menys dels quals es van produir en la Setmana Santa de 2019.

Aquesta operació és una de les més conflictives de l'any, per la multitud de desplaçaments que es produeixen en un curt espai de temps, amb orígens i destinacions similars i realitzats en els mateixos dies i hores.

Per a vetlar per la seguretat i fluïdesa del trànsit, la DGT ha preparat un dispositiu que es desenvoluparà en dos fases que coincidixen amb els dies de major nombre de desplaçaments i en els quals es concentren quasi el 90% dels moviments previstos.