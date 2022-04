Estudiants valencians s'interessen per la FP per al seu futur laboral: "Ara és la millor opció"

"Ara la FP és la millor opció perquè la majoria dels joves volem treballar ja per a ser més responsables", ha comentat Alexis, un dels estudiants que vol entrar en el grau de Farmàcia i per a Farmàcia per a després optar al superior d'Higiene Bucodental.

Inés, una altra alumna, ha destacat que la Formació Professional els obri la porta a poder entrar en la universitat posteriorment en branques com la Farmàcia o la Infermeria. "Batxiller em pareix una mica tonto, preferisc estudiar directament el que vull", ha afegit Ainhoa, interessada pel grau d'Administració.

Tres joves que ja estudien el cicle superior d'Educació Física han animat a aquells que tenen dubtes a triar la FP. Álex i Jennifer han ressaltat que aquesta opció permet treballar per a ajuntaments, esdeveniments o gimnasos, a més de per a entrar a una carrera o estudiar una oposició. "Al principi rebutjàvem els graus mitjans i ara al contrari, ens encanta", ha manifestat Íker.

La fira L'FP al carrer!, que se celebra aquest divendres i dissabte, ha comptat amb la visita del president de la Generalitat, Ximo Puig, i el conseller d'Educació, Vicent Marzà. Tots dos han posat en valor el paper de la Formació Professional en la transformació del model econòmic i social de la Comunitat Valenciana i han advocat per enfortir l'oferta formativa vinculada a l'economia productiva per a aconseguir la plena ocupació.

En aquesta línia, Puig ha defès la necessitat de formar als jóvens en noves competències com les quals van a demandar les empreses vinculades al vehicle elèctric que s'instal·laran a la Comunitat. Una d'elles és Volkswagen en la futura gigafactoria en Parc Sagunt II.

Marzà ha posat en valor la "gran eixida laboral" que ofereix la FP i que la Comunitat és l'autonomia on més augmenta l'oferta, amb 6.000 places més el pròxim curs. També ha anunciat que el pròxim any s'implantarà un nou curs d'especialitat centrat en atenció a l'automoció en vehicles híbrids i elèctrics.

VIDEO-DJ, COTXES ECOLÒGICS I CÒCTELS EN DIRECTE

En general, L'FP al carrer! dona a conéixer l'oferta de les 25 famílies professionals que integren la FP valenciana. En la plaça de l'Ajuntament es pot veure des d'una atenció d'emergència en el simulacre d'un atropellament múltiple fins a tallers de reparació de bicicletes, la posada en funcionament d'una emissora de ràdio, sessions de vídeo-dj, visites urbanes guiades, perruquería i maquillatge, adorns florals o una exposició de vehicles ecològics. En l'àmbit de l'hoteleria, els estudiants realitzen demostracions de cocteleria en directe i paelles.

En cadascuna de les 25 casetes hi ha punts d'informació sobre els estudis, de forma presencial o semipresencial a distància, FP Dual, oferta parcial, o sobre els certificats professionals.

Paral·lelament als tallers s'han programat les jornades 'Qualifica't' per a assessorar sobre com acreditar la seua experiència si no tenen títols. L'objectiu és que, en dos anys, unes 24.000 persones amb experiència i sense titulació tinguen l'oportunitat d'obtindre una qualificació i puguen trobar ocupació amb millors condicions.

Aquest curs 2021-2022, el total d'alumnat matriculat en FP en el sistema valencià supera les 102.000 persones, un 3,5% més que el passat, gràcies a la creació de 7.500 places a través de la implantació de 227 titulacions i 28 cursos d'especialització.