Compromís planteja iniciar "ja" el procés de reversió pública de l'Hospital de Dénia

La coalició, que governa en la Generalitat al costat de PSPV i UP, proposa així a Conselleria que inicie ja la comunicació a l'empresa gestora per a informar-los de la no renovació del contracte i que així s'inicie el procés de reversió que, al seu juí, hauria de tindre efecte després de la finalització del contracte a principis de 2024. Durant aquesta legislatura ja s'han revertit els departaments de la Ribera, a Alzira (València), i Torrevella (Alacant).

"Després de veure repetidament els continus incompliments, abusos i menyspreu de l'empresa gestora, el grup Ribera Salud, al personal sanitari i als usuaris del departament de salut de Dénia, posant els seus beneficis econòmics per davant de la salut de la població, i veient tots els impediments que aquesta empresa ha posat en la reversió dels departaments de salut de la Ribera i de Torrevella, des de Compromís tenim clar que cal recuperar per a la gestió pública aquest departament de salut i aquest hospital", defèn la síndica, Papi Robles, en un comunicat.

I és que, segons afig el diputat Carles Esteve, tant en la reversió d'Alzira com en la de Torrevella, la Conselleria de Sanitat ha patit l'obstruccionisme de Ribera Salud: "Durant l'any previ a la reversió, aquesta empresa es va negar a facilitar documentació, va interposar recursos judicials, es va portar material i equip, i va dificultar el procés administratiu amb problemes afegits per la seua mala praxi".

"Veiem que un any no és suficient marge per a fer una reversió, donades les circumstàncies patides a Alzira i Torrevella, de manera que és urgent que la Conselleria inicie ja el procés comunicant la seua intenció de finalitzar el contracte a principis de 2024. Així Sanitat tindrà un any i mig per a desenvolupar el procés de reversió amb més marge, més previsió i més garanties".

És més, Compromís incideix que la "compravenda il·legal" d'accions i l'absorció de personal per part de Ribera Salut han posat en qüestió el compliment de la Llei de Salut i del propi contracte de gestió, ja que "el personal no ha sigut informat ni consultat sobre aquest tema".

Segons denuncia, l'absorció de personal ha començat pel departament informàtic, una peça clau per a la seua estratègia d'entorpir la reversió. Una situació que, en la seua opinió, demostra que a l'empresa "li importa ben poc la salut de la població i els drets laborals del personal sanitari", així com que "anteposa els beneficis econòmics i la posició de poder empresarial".

"La ciutadania de la Marina Alta porta massa anys patint les fechorías dels mercaders de la sanitat i la salut. La Conselleria de Sanitat ha de plantar-se i posar sancions a Ribera Salud. Cada vegada hi ha menys personal en l'Hospital de Dénia, i no es pot garantir una seguretat sanitària als veïns i veïnes del Departament de Salut de la Marina Alta, ni garanties laborals als treballadors i treballadores. Raó per la qual la Conselleria ha d'iniciar ja l'expedient de reversió", abunda el diputat Josep Nadal.