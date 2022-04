Barcala ordena l'enviament a la Generalitat d'informació sobre oposicions a Policia Local d'Alacant

Una vegada rebut el secretari general de l'Ajuntament l'informe favorable a aquest enviament, Recursos Humans remetrà a l'AVSRE tota la informació sobre la constitució de l'òrgan tècnic de les oposicions i la designació dels seus membres per part del consistori, així com el llistat d'aspirants admesos i exclosos.

"Es tracta de mantindre la mateixa línia de màxima transparència i col·laboració entre institucions a la qual em vaig comprometre des del primer moment en relació amb aquest assumpte", subratlla el primer edil en un comunicat.

L'Ajuntament també notificarà a l'agència les dates de realització dels exercicis de la fase d'oposició i el resultat, a més de les possibles incidències que hagueren pogut produir-se en el transcurs de les proves.

L'Agència Valenciana de Seguretat i Emergències és l'organisme de l'administració autonòmica del que depèn l'Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), que designa a dos dels tres vocals del tribunal d'aquestes oposicions a la Policia Local d'Alacant.

D'altra banda, Barcala afirma que continua a l'espera que el PSPV designe al seu portaveu per a convocar "de manera immediata" la comissió no permanent per a investigar si va haver-hi irregularitats en les oposicions a Policia Local, acordada de forma unànime per tots els grups en sessió plenària el passat dia 31 de març.

Sobre aquest tema, el grup municipal socialista ha exigit al primer edil 'popular' que convoque la comissió i "no intente desviar la seua responsabilitat". La formació assegura, en un comunicat, que ja va nomenar fa dos dies als dos edils que van formar part de les sessions.

"No entenc per què l'alcalde està embolicant aquest assumpte quan nosaltres vam ser els primers a sol·licitar aquesta comissió", subratlla el secretari local, Miguel Millana. De la mateixa manera, el també diputat del PSPV exigeix explicacions a Barcala sobre la "exclusió" de l'edil de Seguretat, José Ramón González, d'aquesta comissió.

"Ens agradaria que ens explicara per què va retirar al responsable de l'àrea, José Ramón González, i va triar Mari Carmen de España per a aquesta important comissió. L'alcalde ha de contestar moltes preguntes i deixar de bloquejar una investigació que ha de començar immediatament", reclama el socialista.

Els regidors de l'equip de govern que formaran part de la comissió seran la portaveu 'popular' Mari Carmen de España, que exercirà la presidència, l'edil de Cs Antonio Manresa com a vicepresident. La resta de components seran els portaveus de l'oposició: Natxo Bellido de Compromís, Xavier López d'Unides Podem i Mario Ortolá de Vox.

Aquesta comissió es deu a les possibles vinculacions de quasi un terç dels aspirants amb millors notes en l'oposició amb familiars d'efectius del cos, empreses contractistes de l'Ajuntament, partits polítics o sindicats. Barcala va advertir recentment que sospesava la suspensió cautelar de les recents oposicions a la Policia Local, per al que va demanar a la secretaria general municipal un informe jurídic que puga avalar la decisió.