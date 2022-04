Oltra, sobre el finançament: "No em preocupa més la postura del nou líder del PP que la de l'antic"

Així s'ha expressat Oltra aquest divendres en la roda de premsa posterior al Ple del Consell, on ha indicat hi ha "marge" per a tractar aquest tema però "el que ha d'haver-hi és voluntat política". "Quan la hi ha, els marges s'amplien miraculosament", ha agregat.

La vicepresidenta ha insistit a demanar un "tracte just" i ha asseverat que els valencians no volen "ser ciutadans espanyols de segona" i que necessiten finançament per a "garantir els drets". "La Constitució diu que el finançament ha d'arribar", ha agregat.