Arcadi España anuncia para a dins d'un mes la inauguració de la L-10 de Metrovalencia

"Estem a al voltant d'un mes per a poder ja inaugurar la L-10, que connecta l'estació d'Alacant, el centre de la ciutat de València, amb el barri de Natzaret", ha indicat Espanya. Referent a açò, ha assenyalat que es calcula que l'obertura d'aquest trajecte podrà ser efectiva "quan l'Agència de Seguretat Ferroviària revise tota la documentació la L-10", un tràmit que segons ha dit s'estima d'un mes.

El responsable autonòmic s'ha pronunciat d'aquesta manera després de visitar l'estació d'Alacant per a fer seguiment de les actuacions de connexió de la Línia 10 (Alacant-Natzaret) a la xarxa de Metrovalencia.

Arcadi España ha assegurat que la inauguració de la L-10 de Metrovalencia suposarà "una fita molt important en un any molt important per a la mobilitat metropolitana" de València.

En aquest sentit, ha destacat l'engegada de la Targeta SUMA, "ja a la venda des de fa uns mesos" perquè "tots els viatgers de l'àrea metropolitana, amb una sola targeta tant de Rodalies com de Metrovalencia, Metrobús o l'EMT -Empresa Municipal de Transports de València- puguen aprofitar descomptes de fins al 50% i també moure's en qualsevol mig de transport".

"És un avanç fonamental en la mobilitat metropolitana. Ja estem al nivell d'altres ciutats com Madrid o Barcelona i d'altres ciutats europees", ha assenyalat, al mateix temps que ha asseverat que s'ha de seguir treballant per a fer "més senzill i més ampli" el transport públic. "Per açò, el mes que vé, amb la inauguració de la L-10 fem un pas més en eixa mobilitat", ha exposat.

El conseller ha anunciat també la construcció d'un canal per als vianants subterrani, les obres del qual s'iniciaran abans de l'estiu, entre les estacions d'Alacant i Xàtiva de Metrovalencia, amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels usuaris entre tots dos punts. A aquest pas per als vianants s'unirà el construït ja entre la parada de Bailén i la d'Alacant amb la mateixa fi.

"VOLEM ANAR MÉS ENLLÀ"

"Volem anar més enllà i abans d'estiu iniciarem les obres d'un canal per als vianants per a connectar la L-10 amb la resta de la xarxa, l'estació de Xàtiva amb l'Alacant. Permetrà connectar la L-10 amb tot el sistema i fer-ho més senzill", ha precisat.

"Si volem que el transport públic avance, hem de fer-ho més econòmic, com hem fet amb la targeta SUMA; més senzill, amb una sola targeta poder viatjar en qualsevol mitjà de transport, i també més fàcil", ha afegit Arcadi España.